        Konyaspor'un yeni transferi Jackson Muleka, Konya'da! - Futbol Haberleri

        Konyaspor'un yeni transferi Jackson Muleka, Konya'da!

        Konyaspor'un yeni transferi Jackson Muleka, Konya'ya geldi.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 22:24 Güncelleme: 19.08.2025 - 22:24
        Konyaspor'un yeni transferi Muleka, Konya'da!
        Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, son olarak Al-Kholood'da forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Jackson Muleka'yı Konya’ya getirdi.

        Akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na gelen Muleka, burada olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Taraftarımızın karşısında çok mutlu hissediyorum. Konyaspor'a katkı sağlamayı dört gözle bekliyorum. Gerçekten güzel bir şehre, mükemmel bir takıma geldim, bunun farkındayım" dedi.

        Muleka, havalimanında kendisini bekleyen yeşil-beyazlı taraftarları selamlayıp, üçlü çektirdikten sonra araçla alandan ayrıldı. 26 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

