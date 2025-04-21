Konyaspor ve G.Saray, kupada 6. randevuda!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile Galatasaray, yarın saat 20.30'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek. Burada da bir takımın üstünlüğü sağlayamaması durumunda penaltı atışları finale çıkacak takımı belirleyecek.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon gruplardan başladı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor, Başakşehir ve Boluspor ile karşılaştığı C Grubu'nu 1 galibiyet ve 2 beraberlik sonucunda aldığı 5 puanla 2. sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Aslan, çeyrek finalde de Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1'lik skorla yenerek yarı finale çıktı.

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Konyaspor ise 3. turda 23 Elazığ FK'yı 4-0, 4. turda Kepezspor'u 9-0 ve 5. turda da Karabey Belediyespor'u da 1-0 yenerek gruplara kaldı. Yeşil-beyazlılar, C Grubu'nda Çorum FK ve Eyüpspor'u mağlup ederken, Galatasaray ile de berabere kaldı. Konya ekibi, 7 puanla çeyrek finale çıktı ve bu turda da İskenderunspor'u evinde 3-0'la geçerek adını yarı finale yazdırdı.