Spor Toto Süper Lig takımları Atiker Konyaspor ile Çaykur Rizespor, kalecilerinin A Milli Takım aday kadrosuna alınmaması nedeniyle sosyal medya paylaşımlarıyla gönderme yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Şenol Güneş, kaleci olarak Medipol Başakşehir'den Mert Günok, Bursaspor'dan Muhammed Şengezer, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır, Belçika temsilcisi Royal Antwerp'ten ise Sinan Bolat'ı kadroya aldı.

Bunun üzerine Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor aday kadroya alınmamasına tepki gösterdi.

Atiker Konyaspor'un sosyal medya hesabından, kaleci Serkan Kırıntılı'nın üzerinde milli takım eşofmanı olduğu bir fotoğraf paylaşıldı. Yeşil-beyazlılar, fotoğrafı "Normal şartlarda Serkan Kırıntılı iyi bir kalecidir. Anormal şartlarda çok daha iyi bir kalecidir." notuyla paylaştı.

Çaykur Rizespor'un paylaşımında ise Gökhan Akkan'ın Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi olduğu vurgulandı. Karadeniz temsilcisinin paylaşımında, "Türkiye'nin açık ara en fazla kurtarış yapan kalecisi olduğunu biz biliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Çaykur Rizespor'un mevcut ve eski futbolcuları da Gökhan Akkan'ın fotoğrafını Türk bayrağı emojisiyle paylaştı.