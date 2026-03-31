Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Baydar, kooperatiflerin faaliyetlerinin şeffaf, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması açısından KOOPBİS'in büyük önem taşıdığını vurguladı. KOOPBİS üzerinden kooperatiflerin ticaret sicili kayıtları, finansal tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporları, genel kurul evrakları ve ortaklara ilişkin bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alındığını belirten Baydar, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen düzenlemeler doğrultusunda veri giriş süresinin daha önce iki kez uzatıldığını hatırlattı.

Baydar, "Mevcut durumda KOOPBİS veri giriş ve aktarım süreci için tanınan süre 26 Nisan 2026 tarihinde sona erecek olup, yeni bir erteleme öngörülmemektedir" dedi.

İl genelinde yapılan incelemelerde, tarımsal amaçlı kooperatiflerin önemli bir kısmının veri girişlerini tamamladığının görüldüğünü ifade eden Baydar, henüz işlemlerini tamamlamayan kooperatiflere uyarıda bulundu.

İDARİ PARA CEZALARI VE ADLİ YAPTIRIMLAR

Kooperatif yönetim kurullarının yıllık faaliyet raporları, bilanço ve diğer mali tabloları genel kuruldan en az 15 gün önce KOOPBİS'e yüklemeleri gerektiğini hatırlatan Baydar, aksi durumda mevzuat gereği yönetim kurulu üyelerine idari para cezaları ve adli yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak süreci yakından takip ettiklerini kaydeden Baydar, "Kooperatiflerimizin mağduriyet yaşamaması, idari ve adli yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması ve kurumsal işleyişin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi adına KOOPBİS veri giriş ve aktarım işlemlerinin ivedilikle tamamlanması büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Baydar ayrıca, müdürlük tarafından konuya ilişkin bilgilendirme, eğitim ve yönlendirme çalışmalarının devam ettiğini, ihtiyaç duyan kooperatiflere teknik destek sağlanacağını ve ilgili kooperatiflere yazılı bildirimler yapılarak sürecin yakından izleneceğini sözlerine ekledi.