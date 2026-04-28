Köpeğe şiddet uygulayan zanlı yakalandı
Adana'da sahipsiz köpeğe sopayla şiddet uyguladığı iddia edilen M.K. (41), ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı; olay anı ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Giriş: 28 Nisan 2026 - 20:10
Adana'da sahipsiz köpeğe şiddet uygulayan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde, bir kişinin sahipsiz köpeğe sopayla şiddet uyguladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bir işletmede bekçi olarak çalıştığı belirlenen M.K'yi (41) gözaltına aldı.
Şüpheli M.K'nin köpeğe uyguladığı şiddet, bir vatandaş tarafından görüntülendi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
