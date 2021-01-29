Köpeğin hasta sahibine olan vefası duygulandırdı

DHA

Çin’in Henan eyaletindeki Xinxiang kentinde yaşayan Shao adlı kişi, kalp rahatsızlığı nedeniyle 14 gündür hastanede yatıyor.

DHA'nın haberine göre Shao'ya hastanede en büyük desteği köpeği Mao Mao veriyor.

Mao Mao adlı köpek ventilatör yardımıyla uyuyabilen sahibine olan vefası ise hastane yetkililerini de şaşırtıyor.

Sevimli köpek, hastane odasından bir an bile ayrılmadan sahibinin iyileşmesini bekliyor.

Köpeğin sahibine olan sadakatini gösteren video ise, ülkede binlerce kişi tarafından beğenildi.

Golden Retriever cinsi köpek, sahibi Shao'na sadakati ile insanlara taş çıkardı.

"VENTİLATÖRÜ ÇIKARDIĞIM AN KIZGIN BİR İFADE GÖRÜYORUM"

Yerel medyaya konuşan Shao, “Ventilatörü ne zaman taksam, bir şey sezmiş gibi görünüyor. Sanki hasta olduğumu biliyormuş gibi. Ventilatörü kısa süreliğine çıkardığım an ise yüzünde kızgın bir ifade görüyorum” dedi.