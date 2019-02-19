ABD’nin Nevada Eyaleti'nde bulunan Las Vegas kentinde, bir evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, evin çatısındaki bir şahinin bahçedeki köpekleri izlediği görüldü. Şahin ardından bahçede oynayan yavru köpeklerden birini yakalayıp, uçmaya çalıştı. Yavru köpeği yakalayan şahin, uçmaya çalıştığı sırada köpeğin sahibi durumu fark etti ve köpeğini kurtarmak için bahçeye koştu.

KÖPEĞİNİ KURTARIP EVE KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre bahçede bulduğu bir minderle şahine saldırarak köpeğini kurtarmayı başaran genç kız, ardından köpeklerini kucaklayıp hemen içeri kaçtı. Kadının içeri girmesinin ardından ise şahin, uçarak bölgeden uzaklaştı.