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        Köpekten kaçarken kaza yaptılar!

        İstanbul Sultangazi'de köpekten kaçan motosikletli kamyonete çarptı. O anların görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:04 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:04
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        Köpekten kaçarken kaza yaptılar!
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        Sultangazi'de sanayi sitesi içerisinde ilerleyen motosikletli, üzerine doğru koşan köpekten kaçmaya çalışırken kamyonete çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi.

        Yolda motosikletle ilerleyen iki kişi, kendilerine doğru koşan köpeği görünce paniğe kapıldı.

        Bunun üzerine motosiklet sürücüsü direksiyonu kırarak park halindeki kamyonete arkadan çarptı.

        Motosikletteki kişiler yere düşerken, köpek ise oradan uzaklaştı. Kazayı görenler yardıma koştu. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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