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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kopenhag: 1 - Bayern Münih: 2 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kopenhag: 1 - Bayern Münih: 2 MAÇ SONUCU

        Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Kopenhag'ı geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 00:13 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:17
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        Bayern, Kopenhag'ı yıktı
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        Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile Almanya temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya geldi.

        Kopenhag 55. dakikada Lukas Lerager ile öne geçse de Bayern Münih'in golleri 67. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Mathys Tel'den geldi.

        Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 6'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kopenhag 1 puanla son sırada kaldı.

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