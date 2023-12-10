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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kopenhag-Galatasaray maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek - Futbol Haberleri

        Kopenhag-Galatasaray maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 13:05 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:05
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        Kopenhag-G.Saray maçına İtalyan hakem
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        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray, 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak. Karpen Stadyumu'nda TSİ 23.00'da başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek.

        Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Michael Fabbri olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Massimiliano Irrati görev yapacakken, Irrati'ye AVAR'da Paolo Valeri eşlik edecek.

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