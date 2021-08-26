Temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oluyor.

KOPENHAG: 0 - SİVASSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Parken Stadı

HAKEM: Lawrence Visser

SAAT: 20.00

YAYIN: TRT Spor

KOPENHAG: Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Pep Biel, Falk, Daramy, Wind

YEDEKLER: Grytebust, Johnson, Bengtsson, Singh, Wilczek, Lerager, Ankersen, Böving, Lund, Hojlund

TEKNİK DİREKTÖR: Jess Thorup

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Uğur, Ziya, Cofie, Hakan, Fajr, Kayode, Gradel, James

YEDEKLER: Muammer, Emre, Yatabare, Sefa, Felix, Camara, Azubuike, Özkan

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kopenhag'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda rakibini mağlup ederek turu geçip gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.

TUR HESAPLARI

Sivasspor 2. ön eleme turundan başladığı Konferans Ligi mücadelesinde başarılı sonuçlar alarak adını play-off'a yazdırmıştı. Kopenhag'a evinde 2-1 yenilen Yiğidolar'ın turu geçmesi için rakibini 2 ve daha farklı yenmesi şart... 2-1 kazanırsa maç uzar, her türlü beraberlikte ise Sivasspor elenip eve dönecek.

Avrupa kupalarında daha önce 19 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 10 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu maçlarda 21 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 33 gol gördü.