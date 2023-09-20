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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup: Aldığımız sonuç hayal kırıklığı - Futbol Haberleri

        Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup: Aldığımız sonuç hayal kırıklığı

        Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Kopenhag'da teknik direktör Jacob Neestrup, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi. Danimarkalı teknik adam, "İlk yarı şanslıydık diyebilirim. İkinci yarıda sahada sadece 1 takım vardı, kırmızı karta kadar. Aldığımız sonuç için hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 22:27 Güncelleme: 20.09.2023 - 22:27
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        "Aldığımız sonuç hayal kırıklığı"
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Jacob Neestrup, "Planımız netti. Buraya kazanmak için geldik. Çünkü 10 yıldır Danimarka takımları, Türk takımlarına karşı başarılı bir grafik çiziyor. Yine iyiydik. İlk yarı şanslıydık diyebilirim. İkinci yarıda sahada sadece bir takım vardı, kırmızı karta kadar. Aldığımız sonuç için hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

        "GÜÇLÜ BİR RAKİBİMİZ OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

        Müthiş bir statta oynadıklarını belirten Nesstrup, "Güçlü bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Özellikle ilk yarı pasiftik diyebilirim. Daha ilerde oynayabilirdik. Müthiş bir statta oynadık, büyük bir kulübe karşı oynadık. Kopenhag, Türk takımlarına karşı hep başarılıydı. Sivasspor´a, Başakşehir´e karşı. Bizden daha fazla para harcadıklarını söyleyebiliriz bu takımların. Ama biz daha iyi bir performans sergiledik" ifadelerini kullandı.

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