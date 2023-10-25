Haberler Gündem Köprü ve otoyol ücretlerine gelen zam ertelendi! 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprü-otoyol geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?

Köprü ve otoyol ücretlerine gelen zam ertelendi Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine gelen zam ertelendi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruya göre zamlı fiyatlar 25 Ekim Çarşamba günü saat 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmişti. Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından açıklama yapıldı ve gelen zammın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile ertelendiği bildirildi. Habertürk Giriş: 25.10.2023 - 15:40 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:40 facebook

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldiğini duyurmuştu. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçiş ücreti yaklaşık olarak iki katına yaklamıştı. Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve yapılan zammın iptal edildiği bildirildi. İşte, köprü ve otoyol zammı ile ilgili son durum...

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ÖNCE ZAM GELDİĞİ AÇIKLANDI Karayolları Genel Müdürlüğü, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" açıklamasıyla ücretlere zam geldiğini duyurmuştu.

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DAHA SONRA İPTAL EDİLDİ Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun otoyol ve köprü geçişlerine yapılan zammın Ocak 2024'e ertelendiğini duyurdu. Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir. 25 Ekim’de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir" ifadelerini kullandı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) dün, otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldığını duyurmuştu. Ertelenen söz konusu zamla 8,50 TL olan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için yüzde 76.5 zam ile 15 TL olarak değiştirilmişti. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti yüzde 52.5 zam ile 190 TL'den 290 TL'ye, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise yüzde 47,5 zam ile 200 TL'den 295 TL'ye yükseltilmişti. Bugün yapılan açıklamayla söz konusu zamlı tarifeler Ocak 2024'e ertelenmiş oldu. GÜNCEL FİYATLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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