Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMMI 2025 | Son dakika: Köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar, kaç TL oldu ve yüzde kaç zam geldi?

        Otoyol, tünel ve köprü geçiş ücretlerine zam! İşte güncel fiyatlar

        Otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. Karayolları Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamalar yaparak güncel fiyatları paylaştı. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri merak ediliyor. İşte 2025 güncel köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2025 - 22:25 Güncelleme: 12.01.2025 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 12 Ocak Pazar gününde otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Duyuru sonrasında köprü ve otoyol geçişlerinde güncel ücretler merak konusu oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü zam sonrası 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Osmangazi köprülerinin yeni geçiş ücretini paylaştı. İşte 2025 Ocak zammı ile yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri...

        2

        KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE ZAM!

        Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu. Yavuz Sultan Selim 1. Sınıf yüzde 15 zamlanırken 15 Temmuz köprüsü yüzde 42 zamlanmış oldu.

        3
        4
        5
        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı