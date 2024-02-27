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        Haberler Yaşam Köprüye demir kapı yaptırıp kilit vurdu

        Köprüye demir kapı yaptırıp kilit vurdu

        Giresun'un Piraziz ilçesinde dere üzerine köprü yaptıran şahıs köprüyü yaptırırken kimseden destek alamayınca köprüye demir kapı yaptırıp kilit vurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 09:22 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:22
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        "Karadeniz inadı böyle bir şey olsa gerek"
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        Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyünde yaşayan Hurşit Gürsoy, yaklaşık 15 yıl önce evine ulaşabilmek için Bozat Deresi üzerine kendi imkanlarıyla bir köprü yaptırdı. Ancak komşularının ve arazi sahiplerinin yardım etmemesi üzerine köprüye demir kapı takarak sadece kendi kullanımına sundu.

        Hurşit Gürsoy'un vefatının ardından çocukları da vasiyeti gereği hala kapıyı kilitli tutuyor.

        Köprünün hala kilitli olduğunu belirten köy sakinlerinden Necati Başaran, Gürsoy'un çocuklarının yaz aylarında geldiğini ve köprüyü kullanıp gittiklerini ifade etti.

        "KARDEŞİNİN BİLE KULLANMASINA İZİN VERMEDİ"

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        Bozat köyü sakinlerinden Necati Başaran, yaptığı açıklamada “Yaklaşık 15 yıl kadar önce komşumuz Hurşit Gürsoy, beldenin grup yolundan evine kolay ulaşım sağlamak için Bozat Deresi üzerine bir köprü yaptı. Köprüyü yapmadan önce komşusu olan yakınlarına ve arazi sahiplerinden yardım istemiş ancak kimse yardım etmemiş. O günün şartlarında 25 bin lira para harcayarak yaptırdığı köprüye de kapı yaptırarak sadece kendisi kullandı. Vefat edinceye kadar en yakın komşusu olan kardeşinin bile kullanmasına izin vermedi" dedi.

        "KARADENİZ İNADI BÖYLE BİR ŞEY OLSA GEREK"

        Vefatının ardından da çocukları kapıyı hala kilitli tuttuğunu da anlatan Başaran, "Köprüyü yaptıran komşumuz Hurşit Gürsoy’u birkaç yıl önce kaybettik. Ancak hala çocukları tarafından köprü kilitli tutuluyor. Çocukları genelde İstanbul’da yaşıyor. Yazdan yaza fındık zamanında geliyorlar. Geldiklerinde kapıyı açıp kendileri kullanıyor, giderken de kapıyı kilitleyip gidiyorlar. Duyduğumuza göre babaları vasiyet etmiş ve vasiyet üzerine çocukları da kapı kilitli tutulmaya devam ediliyor. Karadeniz inadı böyle bir şey olsa gerek" diye konuştu.

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        #Köprüye demir kapı
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