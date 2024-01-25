Haberler Televizyon Kopuk ne zaman başlayacak? Kopuk dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

Kopuk ne zaman başlayacak? Kopuk dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Fox'un yeni dizisi Kopuk seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Seray Kaya, Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz ve Sarp Akkaya'yı izleyeceğimiz Kopuk dizisinin yayın hayatına girmesine az bir süre kaldı. Peki Kopuk dizisinde kim hangi karakteri canlandırıyor, dizinin konusu ne? İşte detaylar... Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 10:38 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:38 facebook

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Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu Kopuk dizisi yakında başlıyor. Bir çok tanıdık yüzü göreceğimiz Kopuk dizisi yayın hayatına FOX ekranlarında girecek. Senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete ve Özden Selim Karadana'nın yazdığı dizinin yapımcılığını ise MedYapım tarafından üstleniliyor.

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KOPUK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? Kopuk, tanıdğımız bir çok oyuncuyu bünyesinde barındırıyor. Başrollerinde Kaan Yıldırım (Ferhan), Seray Kaya (Müjde) ve Biran Damla Yılmaz (Sera)'ın olduğu dizinin kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Sarp Akkaya, Mustafa Açılan, Engin Alkan ve Beren Gökyıldız da yer alıyor.