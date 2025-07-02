'Kopya' sanılan Rodin heykeli 1 milyon dolara satıldı!

Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’e ait olan fakat ‘kopya’ sanılan heykel, açık artırmada 984 bin dolara (39 milyon 148 bin TL) satıldı. Eseri ABD’nin Batı Yakası’ndan genç bir bankacı satın aldı.

Açık artırmayı gerçekleştiren Rouillac Müzayede Evi’nin yaptığı açıklamaya göre, Le Désespoir (Umutsuzluk) adlı heykel, bir kayanın üzerinde oturmuş, bir ayağını tutarken dizlerini göğsüne çekmiş bir kadın figürünü tasvir ediyor.

PİYANONUN ÜZERİNDE DURUYORDU

CNN'de yer alan habere göre Fransa’da yaşayan heykelin önceki sahipleri eserin değerinden habersizdi. Aile ‘kopya’ olduğuna inandıkları heykeli, piyanonun üzerinde, aile fotoğraflarının yanında sergiliyordu.

REKLAM

Ancak müzayede uzmanı Aymeric Rouillac ve Rodin Komitesi’nin kurucularından Jérôme Le Blay’ın yaptığı inceleme sonucunda eserin orijinal bir Rodin heykeli olduğu doğrulandı.

En son 1906 yılında satılan heykelin 2024’ün sonunda yeniden keşfedildiği kaydedildi.

1840-1917 yılları arasında yaşayan Rodin, ‘Le Désespoir’in birkaç farklı versiyonunu da yapmıştı.

28,5 cm x 15 cm x 25 cm boyutlarında olan heykel, Rodin’in 200'den fazla figür ve grup içeren anıtsal eseri ‘Cehennemin Kapıları’nın bir parçası olarak modellenmişti.