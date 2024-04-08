Kordsa'dan elektrikli araçlara özel yeni lastik markası

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, Avrupa'nın önde gelen lastik üretim teknolojisi fuarı Tire Technology Expo 2024'e katıldı. Fuarda Kordsa, sürdürülebilir mobilite yolculuğunda önemli bir adım olan ve elektrikli araçların gerekliliklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği yeni markası REV Technologies’in lansmanını gerçekleştirdi.

Fuarın ilk gününde gerçekleştirdiği lansman ile Kordsa, elektrikli araç segmentinde iş birliği ve inovasyon için yeni kapılar açacak olan REV Technologies markasını tanıttı. Kordsa’nın uzman kadrosuyla katıldığı Tire Technology Expo’da gerçekleştirdiği lansman etkinliği ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLİTE HEDEFİ

Fuar kapsamında düzenlenen "Malzeme ve kimyasal teknolojilerdeki gelişmeler ve yenilikler” başlıklı konferans oturumunda Kordsa Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Sevim ve Kordsa Global Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ateş konuşmacı olarak yer aldı ve katılımcılara elektrikli araç lastiklerine yönelik ileri malzeme çözümleri hakkında bilgiler verdi.

Kordsa’nın Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Sevim, “Elektrikli araçların (Electric Vehicles - EV) pazardaki payının artmasıyla birlikte sürdürülebilir mobilite hedefimizle biz de portföyümüzü çeşitlendirdik. Yeni EV markamız REV Technologies ile sürdürülebilir mobilitenin geleceğini şekillendirme taahhüdümüzü daha da pekiştiriyoruz” şeklinde konuştu.