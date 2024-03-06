Korkma Ben Yanındayım dizisi ne zaman başlıyor? Korkma Ben Yanındayım oyuncuları kim, konusu ne?

KORKMA BEN YANINDAYIM KONUSU NE?

İnci, Ulusözler Koleji'nde burslu öğrencidir. Kolejin sahibi olan Mert'ten hamile kalmasıyla ikisinin de hayatı kökünden değişir. Çocuklarının başına gelen olay birbiriyle tamamen zıt bu iki ailenin de hayatını derinden etkiler. İnci'nin annesi Ulusözler Koleji'nde hademe olarak çalışmakta ve kızının doktor olması için eşiyle beraber hayat mücadelesi vermektedir. Mert'in babası ise okulun sahibidir. Eşi Aylin ile tamamen proje üzerine kurulu bir evlilikleri olsa da ikisi de çocukları için her şeyi yapmaya hazırdır.