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        Haberler Televizyon Korkma Ben Yanındayım dizisi ne zaman başlıyor? Korkma Ben Yanındayım oyuncuları kim, konusu ne?

        Korkma Ben Yanındayım dizisi ne zaman başlıyor? Korkma Ben Yanındayım oyuncuları kim, konusu ne?

        Korkma Ben Yanındayım, NOW ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Kadrosunda ünlü oyunculara yer veren dizinin konusunun ne olduğu ise sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Korkma Ben Yanındayım ne zaman başlayacak, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 17:34 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:34
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        NOW'un yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım günler sonra izleyicisi ile buluşacak. Kadrosunda ünlü isimler olan dizinin konusunun gerçek hikayeden alıntı olup olmadığı merak ediliyor. İki ailenin çatışmasını anlatacak olan diziye dair detaylar şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte, Korkma Ben Yanındayım dizisi ve kadrosuna dair detaylar...

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        KORKMA BEN YANINDAYIM KONUSU NE?

        İnci, Ulusözler Koleji'nde burslu öğrencidir. Kolejin sahibi olan Mert'ten hamile kalmasıyla ikisinin de hayatı kökünden değişir. Çocuklarının başına gelen olay birbiriyle tamamen zıt bu iki ailenin de hayatını derinden etkiler. İnci'nin annesi Ulusözler Koleji'nde hademe olarak çalışmakta ve kızının doktor olması için eşiyle beraber hayat mücadelesi vermektedir. Mert'in babası ise okulun sahibidir. Eşi Aylin ile tamamen proje üzerine kurulu bir evlilikleri olsa da ikisi de çocukları için her şeyi yapmaya hazırdır.

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        KORKMA BEN YANINDAYIM OYUNCU KADROSU

        Korkma Ben Yanındayım birbirinden ünlü yüzlere ev sahipliği yapıyor. Dizinin kadrosunda: Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın ve Eren Ören yer alıyor.

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        KORKMA BEN YANINDAYIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        NOW ekranlarında yayınlanacak olan dizinin seyirci karşısına geçmesine sayılı günler kaldı. Dizi, 9 Mart Cumartesi günü 20:00'da birinci bölümüyle ekranlara gelecek.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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