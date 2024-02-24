Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki meydana gelen deprem sonrası korku dolu anlar kameraya yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde vatandaşlar korkuyla kaçıyor, bir evde kaydedilen görüntülerde ise adeta kamera yerinden sökülecek duruma geliyor.

AFAD’a göre merkez üssü Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün 15.14'te yerin 10 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem sonrası korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kısa süren sarsıntı bir marketin rafları devirirken, bazı vatandaşlar ise depreme spor yaparken yakalandı.