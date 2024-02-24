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        Haberler Gündem Güncel KORKU DOLU! Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde deprem kamerada!- Son dakika haberleri

        Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde deprem kamerada!

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin görüntüleri kameralara yansıdı. Kısa süren sarsıntı bir marketin rafları devirirken, bazı vatandaşlar ise depreme spor yaparken yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:14 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:14
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        Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde deprem kamerada!
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        Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğündeki meydana gelen deprem sonrası korku dolu anlar kameraya yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde vatandaşlar korkuyla kaçıyor, bir evde kaydedilen görüntülerde ise adeta kamera yerinden sökülecek duruma geliyor.

        AFAD’a göre merkez üssü Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün 15.14'te yerin 10 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

        Çevre ilçe ve illerden de hissedilen deprem sonrası korku dolu anlar kameraya yansıdı. Kısa süren sarsıntı bir marketin rafları devirirken, bazı vatandaşlar ise depreme spor yaparken yakalandı.

        Görüntülerde vatandaşların korkuyla kaçıştığı görülürken, deprem sebebiyle yaralanan olmadığı öğrenildi.

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