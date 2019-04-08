Aydın-Muğla karayolu üzerinde bulunan bir hayvan çiftliğinin gübre biriktirme alanında çocuk cesedi bulundu.

İHA'nın haberine göre, bir ihbarı değerlendiren polis, Ovaeymir Mahallesi yakınlarında bulunan hayvan çiftliğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yapılan incelemede, çiftliğin gübre biriktirme alanında 15 yaşlarında bir çocuk cesedi bulundu. Cesedin ülkelerindeki içi savaştan kaçarak Aydın'a gelen Suriye uyruklu bir ailenin 15 yaşındaki çocuğuna ait olduğu belirlendi. İsminin Ahmet El Ahmet olduğu belirtilen çocuğun uzun bir süre önce öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili inceleme başlattı.