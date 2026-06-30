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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç kazada anne ve kızı öldü!

        Korkunç kazada anne ve kızı öldü!

        Sakarya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda, tatile gelen ailenin içinde olduğu otomobil su kanalına devrildi. Kazada Ayla Gündüz ile kızı Büşra Gündüz yaşamını yitirdi, eşi Haluk Gündüz ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Korkunç kazada anne ve kızı öldü!

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, tatile gelen ailenin içinde olduğu otomobil su kanalına devrildi. Kazada Ayla Gündüz ile kızı Büşra Gündüz yaşamını yitirdi, eşi Haluk Gündüz ağır yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde, D-650 Ferizli-Karasu yolunun Sinanoğlu mevkisinde meydana geldi.

        BABA AĞIR YARALANDI

        Haluk Gündüz’ün kontrolünü kaybettiği otomobil, su kanalına devrildi. Kazada Gündüz çifti ile kızları Büşra Gündüz yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Ayla Gündüz ile kızı Büşra, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Haluk Gündüz’ün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Gündüz ailesinin Kocaeli’den tatil için Karasu’ya geldikleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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