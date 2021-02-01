Korona geçirenleri bekleyen büyük tehlike! 0:00 / 0:00

DHA

Yaklaşık bir yıldır dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinde ölümler yüz milyonu aşarken vaka sayıları da inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Dünya bir yandan aşılama çalışmalarının başlamasıyla umutlanırken bir yandan da yeni koronavirüs mutasyonları pek çok ülkede bir panik dalgasına yol açmış durumda. Koronavirüs, vücutta en çok zatürree gibi akciğerler üzerinde tahribata yol açan enfeksiyonlar olarak görülse de başka organlara da ağır hasar verebiliyor.

Covid-19´a bağlı organ yetmezlikleri arasında en hayati olan problemlerden biri de kalp hasarı. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, Covid-19 ve kalp hastalıkları ilişkisini değerlendirdi.

"ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARACAKTIR"

Prof. Dr. Özlem Esen, Covid-19 pandemisi ile ilk aylarda belli risk gruplarında öngörülebilir zatürre oranı veya hastaneye yatıştan bahsetmenin mümkün olduğunu ancak zaman ilerledikçe hiçbir risk faktörü olmayan hatta hastalığı asemptomatik geçiren bireylerde ani ölüm vakalarının bildirildiğine dikkat çekti. Özellikle sağlıklı gençlerde, aktif spor hayatına geçiş döneminde hayatı tehdit eden ve ritim bozukluğuna bağlı olduğu düşünülen ölümlerin tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Özlem Esen şunları söyledi: "Bu gözlemler nedeniyle yapılan çalışmalarda özellikle hastane döneminde kalp kası hasarını gösteren `Troponin´ yükselmesi olanlarda ölüm oranlarının yüksek olduğu tespit edildi. Troponin değeri, kalp kasında iltihabi süreç (miyokardit),kalp krizi (damarın pıhtı ile tıkanması) veya genel oksijenlenme bozukluğuna bağlı olarak yükselebiliyor. Yakın zamanda Almanya´da yapılan bir çalışmada asemptomatik geçiren hastalar iyileşme döneminde MR ile incelenmiş ve yaklaşık yüzde 60 oranında sessiz miyokardit bulgusu saptanmış durumda. Bütün bu bilgiler ışığında bakıldığında Kovid-19 enfeksiyonu sonrası kalp kası hasarının erken tespiti hayat kurtarıcı olacaktır."

"İYİLEŞME DÖNEMİNDE EKOKARDİYOGRAFİYLE KALP HASARI TESPİT EDİLEBİLİR"

Şiddetli Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastanede bulunan ve hasar belirteçleri yükselen hastalara hastanede yatarken, hastalığı ayakta geçiren kişilerin de iyileşme döneminde ilk 4-6 hafta içinde yapılacak ekokardiyografi incelemesiyle kalp hasarlarının teşhis edilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Özlem Esen, "Gençlerde ise özellikle sportif aktiviteye başlamadan önce kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi tavsiye edilir. Covid-19 enfeksiyonu sonrası göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı yakınması olanların gerek kas hasarı gerek kalp zarı iltihabı olan perikarditi tespit etmek için ekokardiyografi yapılması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.