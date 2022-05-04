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Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç olay! Seyir halinde kapı açıldı
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Adayaman'da korkunç olay! Seyir halinde kapı açıldı

Adıyaman'da seyir halindeyken kapısı açılan otomobilden düşen kadın yola düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti

Korkunç olay! Seyir halinde kapı açıldı
Korkunç olay! Seyir halinde kapı açıldı
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İHA

Adıyaman'da, seyir halindeki otomobilden düşen kadın hayatını kaybetti.

İnanılmaz olay, Çelikhan-Malatya karayolunun 15. Kilometresinde meydana geldi. Malatya'dan Çelikhan istikametine doğru ilerleyen Mehmet Uludağ idaresindeki otomobilde bulunan Fadime Uludağ (38), Subatan mevkiinde iddiaya göre kapının kazara açılmasıyla aşağı düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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