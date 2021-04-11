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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: İstanbul Cihangir'de korkunç taciz! Parktaki sapık yakalandı
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Cihangir'de görüntülerine tepki yağan kadına saldırının şüphelisi yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda önceki gün korkunç bir görüntü ortaya çıktı. Cihangir'de bir kadının uğradığı taciz ve saldırının görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak, tepki aldı. Polis, görüntülerden tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı

SON DAKİKA: İstanbul Cihangir'de korkunç taciz! Parktaki sapık yakalandı
Korkunç tacizde yeni gelişme!
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AA

Sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, tepki alan görüntülerde, Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı.

DHA'nın haberine göre, saldırgan ile boğazını sıkarak taciz ettiği kadın arasında boğuşma yaşandı. Yaşanan boğuşmanın ardından saldırgan cebindeki bıçağı çıkararak kadının boğazına dayadı.

Sosyal medyada tepki yağan görüntüleri inceleyen polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında görüntülerden kimliği tespit edilen Berzan E.Ç.(19),Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince

Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı. Şüphelinin Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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