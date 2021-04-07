HABERTURK.COM

İddiaya göre trafikte makas atan sürücü ve yanındaki arkadaşları, kendisini kornayla uyaran Ertuğrul Yaman'ı darp etti. 4 şehir magandası ellerinde demirlerle önce araçtan inerek arabaya vurmaya başladı. Araçta toplam 33 bin liralık hasar oluştu.

KAFASINA SİLAH DAYAYARAK PARASINI ALDILAR

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre kâbus bununla da sona ermedi. Saldırganlardan biri arabanın arkasına binerek silahını çıkardı ve Ertuğrul Yaman'dan para istedi. Aynı zamanda arkadan yumruklara muhatap olan talihsiz sürücü çareyi cüzdanından çıkardığı bir miktar parayı saldırganlara vermekte buldu.

POLİSLER 4 ŞEHİR MAGANDASINI YAKALADI

Ölümden dönen Ertuğrul Yaman, gaza basarak ilk gördüğü karakolda soluğu aldı. Sultangazi Asayiş Büro Ekipleri 4 şehir magandasını yakaladı. Ancak içlerinden sadece birisi tutuklanınca Ertuğrul Yaman hayal kırıklığına uğradı.