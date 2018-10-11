Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süre önce kurulan "Kornea Bankası" hastaların umudu oldu.

AA'nın haberine göre; mart ayında hizmet vermeye başlayan merkezde 21 hastaya nakil gerçekleştirildi, çeşitli kentlerdeki 48 hastaya da kornea temin edildi.

Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, enfeksiyon hastalıkları nedeniyle görme problemi olan hastalara kornea nakli yaparak yeniden görmelerini sağladıklarını belirtti.

GÖRME PROBLEMİ YAŞAYANLARIN TEK TEDAVİ YOLU KORNEA NAKLİ

Gözün ön kısmındaki sorunlar nedeniyle görme problemi yaşayan hastaların tedavisinin tek yolunun kornea nakli olduğunu ifade eden Doğan, "Bölgemizde bulunan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa da bize bağlı olarak çalışıyor. Yaklaşık 6 ayda 69 kornea temini yapıldı ve bunlardan 21'i Adıyamanlı hastalara nakledildi. Ayrıca aralarında Elazığ, Van ve Ankara'nın da bulunduğu birçok ile kornea temin edildi. Sağlık Bakanlığının kornea bankaları için belirlediği yıllık nakli sayısı 70'dir. Biz 6 ayda 69 hastayla bu sayıyı yakalamış olduk. İnşallah bir yıl bitmeden çok daha fazla sayıya ulaşacağız" diye konuştu.

Kornea Bankası Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sevgi Karadağ da Adıyaman'da daha önce kornea bankası olmadığı için hastaların farklı illere sevk edildiğini belirtti.

Karadağ, nakillerin hastanelerinde yapılmasından dolayı hastaların mutlu olduklarını ve herhangi bir ücret ödemeden sağlıklarına kavuştuklarını kaydetti.

Hastalardan Mahmut Yücel de Adıyaman'da kornea nakli yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu, kendisinin de kornea nakliyle sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Naciye Şan ise yaklaşık 5 yıl kornea nakli beklediğini ve sonunda sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, böyle bir hizmetin ayaklarına kadar gelmesinin tüm hastaları mutlu ettiğini anlattı.

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