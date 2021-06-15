SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar için Covid-19 aşı randevuları bugünden itibaren açılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar için bugünden itibaren Covid-19 aşı randevusunun açılacağını bildirdi. Peki, aşı için yaş sınırı kaç? Aşılamada yaş sınırı kalktı mı? İşte detaylar...

40 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN RANDEVU SÜRECİ BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 40 yaşa kadar indik. Yaşınız 40 veya üstüyse bu sabahtan itibaren randevu alabilirsiniz. Yüzde yüz katılım bekliyoruz" dedi.

Dün itibariyle 40 yaş ve üzeri vatandaşlar randevularına göre aşı olmaya başladılar.

SGK'lılar, kamu personelleri, sağlık çalışanları ve öğretmenler gibi bir çok meslek grubu için yaş sınırı kaldırılmıştı. Ancak mesleki ve özel nedenlerden ötürü muafiyeti bulunmayanlar için yaş sınırı devam ediyor. Şimdilik muafiyeti bulunmayanlar dışında sadece 40 yaş ve üzeri için aşılama yapılabilecek.