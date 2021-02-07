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HaberlerSağlık
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Korona aşısının yan etkileri var mı? Sinovac aşısı yan etkileri nelerdir? Koronavirüs aşısı hakkında

Korona aşısı Türkiye'de uygulanmaya devam ediyor. Çin'den getirilen SinoVac adlı aşı ilk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ardından da tüm Sağlık Çalışanlarına yapılmak üzere kullanıma sunuldu. Peki, korona aşısının yan etikleri nelerdir? Bilim Kurulu Üyeleri konuyla ilgili deneyimlerini paylaştı...

Korona aşısının yan etkileri var mı? Sinovac aşısı yan etkileri nelerdir? Koronavirüs aşısı hakkında

Korona aşısının yan etkileri var mı? Sinovac aşısı yan etkileri nelerdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de onaylanan Çin aşısı SinoVac ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Sırasıyla doktorlara daha sonra da vatandaşlara da uygulanıyor. Aşı randevuları ise MHRS sistemi üzerinden alınabilecek. Peki, Korona aşısı olunca neler oluyor? Koroanvirüse yakalanma riski nedir? İşte ayrıntılar haberimizde...

KORONA AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Covid-19 aşısı olan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Aşının ilk yan etkileri uygulanma bölgesinde ağrı, baş ağrısı, yorgunluk, kas-eklem ağrısı gibi istenmeye yan etkiler. 48 saat içinde de sonlanıyor bunlar" açıklamasında bulundu

"ÖNEMLİ BİR YAN ETKİ OLMADI"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk ise, "Herhangi bir yan etki olmadı. Hafif, lokal bir ağrı oldu ama önemsenmeyecek bir durumda. Kızarıklık yok, başka hiçbir önemli yan etki olmadı. Buradaki yan etkiler de daha önce çalışmalarda ortaya konulduğu gibi geçici, birkaç günlük yan etkiler. Çok önemli yan etkiler ortaya konulmuş değil" diye konuştu.

Aşılar hakkında kendilerine en çok sorulan sorunun, 'Aşılar arasında bir tercih yapalım mı?' olduğunu kaydeden Prof. Dr. Öztürk, "Abartılmış bazı yan etkiler, aşı genomumuza etki eder mi, gelecekte uzun vadede şu anda tespit edilemeyen etkiler olur mu gibi sorular geliyor ama en çok tercih meselesi soruluyor" dedi.

ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT!

Sıkça sorulan sorular köşesi var; mesela 'Covid-19'u geçirdim yine de aşı yaptırmalı mıyım?' sorusu burada var. Veya 'Covid-19 aşısı emziren kadınlara uygulanabilir mi?' sorusunun cevabını bulabiliyorlar. Mesela 'yumurtaya alerjisi olan aşı oluyor mu?' Aşının üretim sürecinde kullanılmıyor yumurta; bu nedenle alerjisi olan kişiler aşı olabilir. Aşı sözlüğü bulunuyor, aşının tarihçesine bile ulaşabilirsiniz. Aşı takip sistemiyle aşı nakil araçlarının nasıl takip edildiği stok ve soğuk zincirin nasıl takip edildiğini görülebiliyor" diye konuştu.

İKİ TÜR AŞI YAPTIMAK MÜMKÜN MÜ?

Hem Çin hem Alman aşısı yaptırılabilir mi sorusuna Prof. Dr. Hasan Tezer şu yanıtı verdi: "Hayır, bu doğru bir yaklaşım değil"

KANSER HASTALARI KORONA AŞISI YAPTIRABİLİR Mİ?

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, yeni tip koronavirüse karşı uygulanan CoronaVac aşısının kanser hastalarında hiçbir risk oluşturmadığını söyledi

Çil, kanser hastalığını belli gruplara ayırdıklarını belirterek şöyle devam etti: "Birinci grubumuz, takipte olan hastalarımız. Şu anda aktif hiçbir tedavi almıyorlar, sadece takip sürecinde olan hastalar. Bu hastaların aşı sıraları geldiğinde hemen mutlaka aşılanması gerekiyor. İkinci grup hastamız, aktif tedavi alan hastalar. Cerrahi, kemoterapi, immünoterapi, radyoterapi gibi tedavi seçenekleri uygulanan hastalar. Bunların da aşılanması gerekiyor ama kemoterapi gibi immün sistemi baskılandığı dönemde o hastayı takip eden tıbbi onkologdan görüş alarak aşılanması gerekiyor."

Aşılamanın, Sağlık Bakanlığının belirlediği sıralamaya göre ilerlediğini, uygulamanın 85 yaş üzerindeki kanser tanılı hastalar üzerinde yürütüldüğünü anlatan Timuçin Çil, "Kanser hastalarının hepsi güvenli olarak ölü aşıyı uygulayabilir. Onlar için bir risk oluşturmuyor. Çok güvenli. Uygulanması dünyadaki tüm kılavuzlar tarafından net olarak öneriliyor. Sinovac aşısı güvenle kullanılabilir. Daha önce kullandığımız grip aşıları ölü aşılardı. Kanser hastalarında hiçbir risk oluşturmuyor" ifadelerini kullandı.

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