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HaberlerGündemKAHROLDUK! Son dakika: Bebeği sezaryenle alındı! Anne 1 gün sonra koronadan öldü!
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Bebeği sezaryenle alındı! Anne 1 gün sonra koronadan öldü!

Trabzon'da, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 6 aylık kız bebeği sezaryenle alınan Müjde Çilingir (34),bir gün sonra yaşamını yitirdi. Bebek hayata tutunurken, kızlarının cenazesine katılmak için yola çıkan anne ve babasıyla 2 yakınları, içinde bulundukları hafif ticari aracın kamyonetle çarpışması sonucu yaralandı

KAHROLDUK! Son dakika: Bebeği sezaryenle alındı! Anne 1 gün sonra koronadan öldü!
Bebeği sezaryenle alındı! Anne 1 gün sonra koronadan öldü!
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DHA

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan Müjde Çilingir (34),bir süre önce koronavirüs belirtileri gösterince, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne başvurdu. 6 aylık hamile olan Müjde Çilingir´in yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Çilingir´in sağlık durumu ağırlaşınca, sezaryene karar verdi. Çilingir´in önceki gün sezaryenle karnındaki kız bebeği alındı.

4 ÇOCUK ANNESİ KURTARILAMADI

DHA'da yer alan habere göre yoğun bakım servisine alınan Müjde Çilingir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayata tutunan bebek ise hastanede gözetim altına alındı. 4 çocuk annesi Çilingir´in ölümü, ailesinin yanı sıra arkadaşlarını hüzne boğdu.

CENAZE YOLUNDA KAZA: 4 YARALI

Henüz adı konulmayan, yeni doğan bebeğine sarılamadan hayata veda eden Müjde Çilingir'in ailesi, dün sabah saatlerinde cenaze için ilçeye gitmek üzere kent merkezinden yola çıktı. Ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç, Vakfıkebir-Tonya yolunda sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Müjde Çilingir´in babası İsmet, annesi Emine Garip ile akrabaları Ö.F. A. ve C.K. yaralandı.

AİLESİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle cenazeye katılamayan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Müjde Çilingir ise Vakfıkebir ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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