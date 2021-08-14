Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Korona risk haritası açıklandı! 31 Temmuz - 6 Ağustos risk haritası: 4 il maviye döndü!

Koronavirüs risk haritası haftalık olarak Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Temmuz - 6 Ağustos güncel korona risk haritası açıklandı. Yeni haritada Antalya, Tunceli, Giresun ve Denizli risk haritasında maviye döndü. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan son risk haritası...

Korona risk haritası açıklandı! 31 Temmuz - 6 Ağustos risk haritası: 4 il maviye döndü!

Türkiye koronavirüs risk haritası özellikle tatil için şehirlerarası ziyaret yapanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 31 Temmuz - 6 Ağustos 2021 illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek." dedi.

4 İL MAVİ KATEGORİYE GEÇTİ

Bakan Koca'nın illere göre risk haritasıyla ilgili açıklamaları şöyle:

ANTALYA, DENİZLİ, TUNCELİ VE GİRESUN, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi.

BAYBURT, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. BAYBURT, Turuncu iller arasında.

AĞRI, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. AĞRI, Turuncu iller arasında.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı
Adana 205,22
Adıyaman 89,47
Afyon 133,88
Ağrı 375,34
Aksaray 275,68
Amasya 108,91
Ankara 184,58
Antalya 59,61
Ardahan 156,34
Artvin 290,72
Aydın 68,90
Balıkesir 88,47
Bartın 138,52
Batman 557,11
Bayburt 160,60
Bilecik 101,67
Bingöl 618,02
Bitlis 524,39
Bolu 122,04
Burdur 254,85
Bursa 114,03
Çanakkale 105,07
Çankırı 143,77
Çorum 175,27
Denizli 172,11
Diyarbakır 786,29
Düzce 155,14
Edirne 191,51
Elazığ 331,16
Erzincan 142,51
Erzurum 201,43
Eskişehir 237,38
Gaziantep 105,63
Giresun 271,28
Gümüşhane 155,46
Hakkari 189,81
Hatay 123,32
Iğdır 261,89
Isparta 294,25
İstanbul 182,21
İzmir 65,85
Kahramanmaraş 90,98
Karabük 158,56
Karaman 162,18
Kars 105,89
Kastamonu 174,47
Kayseri 160,77
Kırıkkale 222,51
Kırklareli 119,77
Kırşehir 165,81
Kilis 122,83
Kocaeli 159,95
Konya 363,31
Kütahya 138,67
Malatya 147,12
Manisa 75,57
Mardin 430,81
Mersin 292,35
Muğla 57,26
Muş 351,96
Nevşehir 121,53
Niğde 194,34
Ordu 306,18
Osmaniye 116,09
Rize 503,27
Sakarya 233,30
Samsun 176,99
Siirt 974,40
Sinop 161,09
Sivas 254,48
Şanlıurfa 231,18
Şırnak 146,96
Tekirdağ 93,96
Tokat 176,02
Trabzon 328,03
Tunceli 196,43
Uşak 82,80
Van 278,14
Yalova 148,63
Yozgat 207,51
Zonguldak 196,54

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Ortaköy'de otel inşaatında yangın çıktı!
GÜNDEM Ortaköy'de otel inşaatında yangın çıktı!
Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı! - Haberler
GÜNDEM Eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayadı!
TALİMAT VERİLDİ! Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim talimatı
GÜNDEM MEB'den yüz yüze eğitim talimatı
Tarih netleşti! Okullar ne zaman açılacak? Son dakika açıklamlar geldi! İşte okulların açılacağı tarih
GÜNDEM Okullar açılıyor! İşte beklenen tarih
Çılgın Sayısal Loto 14 Ağustos sonuçları AÇIKLANDI mı? Çılgın Sayısal Loto Cumartesi çekilişi
GÜNDEM Gözler çılgın sayısal lotoda
Korona vaka sayısı 14 Ağustos açıklandı mı? Vaka sayıları 21 bin sınırına kadar geriledi
GÜNDEM Müjde! Vaka sayısı düşmeye başladı
CAN KAYBI... Son dakika: Sel felaketinde AFD'dan korkutan açıklama! (Kastamonu - Bartın - Sinop)
GÜNDEM AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!
HAVA DURUMU! Son dakika: Karadeniz için uyarı! 4 bölgede sağanak! - VİDEO HABER
GÜNDEM Karadeniz için uyarı! 4 bölgede sağanak!
ÇEŞME'DE YANGIN! Son dakika: Çeşme'de orman yangını çıktı!
GÜNDEM Çeşme'de orman yangını çıktı!
KAHREDEN OLAY! Son dakika: "Bize dua edin!" İkizler kayıp! - VİDEO HABER
GÜNDEM "Bize dua edin!" İkizler kayıp!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.