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Koronavirüs aşılamada son durum ne? 65 yaş aşılama ne zaman başlayacak?

Korona virüsle mücadelede aşılama süreci Ocak ayında başladı. Sağlık Bakanlığı aşılama sıralamasını vatandaşlarla paylaştı. Aşı takvimine göre aşılama işlemleri 4 adımda yapılacak. Sağlık çalışanlarıyla başlayan aşılamada son durumun ne olduğu merak ediliyor. Koronavirüs aşılamada son durum ne? 65 yaş aşılama ne zaman başlayacak?

Koronavirüs aşılamada son durum ne? 65 yaş aşılama ne zaman başlayacak?

Covid-19 Aşı sırası araştırılıyor. Aşılama çalışmalarında yaş grupları ve risk grupları belirleyici etmen olarak kabul edildi. Sağlık çalışanlarının aşılanma süreci tamamlandı. Yüksek yaş grubu aşılamaları kademeli olarak devam ediyor. Peki, Koronavirüs aşılamada son durum ne? 65 yaş aşılama ne zaman başlayacak?

AŞI SIRALAMASINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı aşı takvimini 4 aşamaya böldü. Şu an hala 1. aşamadaki aşılama grupları aşılanıyor. Takvime göre A grubunda bulunan sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) aşılandı.

1. Aşamanın B grubunun aşılanması sürüyor. Şimdiye kadar 90 yaş ve üstü, 85-89 yaş arası, 80-84 yaş arası ve 75-79 arası vatandaşların aşılama süreci başladı. 70-74 arası vatandaşların aşılama işlemleri bittikten sonra 65-69 yaş arası vatandaşlar aşılanacak ve 1. aşama aşılama listesi tamamlnamış olacak.

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