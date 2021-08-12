Koronavirüs balkon bahçeciliğine ilgiyi arttırdı

İHA

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından bu yıl düzenlenen Bahçe Seminerlerinin ikinci haftasında “Balkon Bahçeciliği” konusu ele alındı.

Seminer kapsamında Ziraat Yüksek Mühendisi Furkan Tınmaz, Merkezefendi Parkı’nda balkon bahçeciliğine dair önemli bilgiler verdi.

Balkonda bitki yetiştirmenin püf noktalarından bahseden Tınmaz, koronavirüs salgınının balkon bahçeciliğine olan ilgiyi de arttırdığını belirterek, “Pandemi, insanlardaki bitki aşkını alevlendirdi” dedi.

“DOĞRU TOPRAK VE GÜBRELEME İŞLEMİYLE BİTKİLER SAĞLIKLI GELİŞİR”

Bitkiyi yetiştirirken öncelikle yapılması gerekenin doğru toprak kullanımı olduğunu söyleyen Ziraat Yüksek Mühendisi Furkan Tınmaz, “Balkon bahçeciliğinde doğada yetişebilecek bütün bitkileri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar içinde en iyi yerler evlerimizdeki balkonlar çünkü hem havadar olmaları hem güneşi direkt almaları bakımından bizim için bitki yetiştirmek için çok uygun koşullar sağlıyorlar. Burada her bitkinin kendine göre toprak isteği ve güneş isteği oluyor. Örneğin gölge alanda çok fazla bitki yetişmeyeceği için özellikle marul, soğan gibi bitkileri rahatlıkla yarı gölge alanlarda yetiştirebiliyoruz. Eğer yerimiz rahatlıkla güneş olabiliyorsa hemen hemen her türlü bitki yetiştirebiliyoruz. Özellikle sebzeleri: biber, patlıcan gibi ürünleri rahatlıkla yetiştirebiliyoruz. Balkon bahçeciliği sadece sebzecilikle de sınırlı değil. Kaktüsler, sukulentler gibi istediğimiz çiçekli bitkileri rahatlıkla yetiştirebiliyoruz. Doğru toprak ve gübreleme işlemi yaparsanız bitkiler son derece sağlıklı gelişecektir” dedi.

“SAKSI DEĞİŞİMİ KIŞ AYLARINDA YAPILIR”

Bitkilerin saksılarının yaz aylarında değiştirilmemesi gerektiğine vurgu yapan Furkan Tınmaz, “Bitkilerin belli büyüme dönemleri vardır. Büyüme dönemlerinde bitkiye çok fazla müdahale etmeyiz. Bitkinin durağan olduğu dönemlerde saksı değiştirme gibi büyük işlemler yaparız çünkü bir bitki için saksının değişmesi tamamen toprak yapısının değişmesi anlamına gelecektir Bu da bitkiyi strese sokacaktır. O yüzden de saksı değişimlerini biz genelde kış aylarında ya da kışa giriş dönemlerinde bitkilerin çok fazla uyanmadığı dönemlerde yaparız” şeklinde konuştu.

“PANDEMİ İNSANLARDAKİ BİTKİ AŞKINI ALEVLENDİRDİ”

Covid-19 salgınının bitkilere olan ilgiyi arttırdığını vurgulayan Tınmaz, “İnsanların fidanlıklara ve çiçeğe yönelimi arttı. Pandemi sürecinde insanlar evlerinde kapalı kaldığı dönemde kendilerini meşgul edecekleri arayışlar içine girdi. Pandemi sürecinde doğaya dönüş arttı. İnsanlar bitki almak ve yetiştirmek isteği onun nasıl doğru üretebileceğine karşı bir arayış çabasına girdiler. Pandemi, insanlardaki bitki aşkını alevlendirdi” diye belirtti.

Balkon bahçeciliğiyle uğraşan insanların dikkat etmesi gereken kuralları da söyleyen Tınmaz, “Yerleşim planına dikkat etmeliler bitkileri ne çok sıklıkla bir araya getirmeleri lazım ne de çok seyrek bırakmaları lazım” dedi.