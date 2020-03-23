Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Dünya, Çin’den yayılan ölümcül koronavirüs salgınına karşı alarma geçti. Virüsün daha da yayılmaması, can kaybının yaşanmaması için sokağa çıkma dahil birtakım sıkı ve radikal önlemler gündem geliyor.

Salgına karşı en etkili yöntem, “evde kalma” olarak öne çıkıyor. İnsan insana temasın kesilmesi, doğru orantılı olarak virüsün yayılmasının önüne geçiyor.

İnsan hareketlerinin gerek bir ülkeden diğerine, gerekse de yurt içinde bir şehirden başka bir şehre azalması tüm ulaşım türlerinde önemli bir daralmaya yol açtı. Bunların başını da havacılık sektörü çekti.

İŞTE RAKAMLAR

Bu durum, Avrupa’daki hava trafik sistemini düzenleyen ve denetleyen EUROCONTROL’un bir çalışmasına da yansıdı. Çalışma, koronavirüsün havacılık sektörüne vurduğu büyük darbeyi ortaya koydu.

Buna göre 20 Mart 2020 Cuma günü, bir önceki yılın aynı gününe göre THY’nin günlük uçma operasyonları yüzde 41 azaldı.

Peki, diğer havayolu şirketlerinde durum ne? British Airways’te (İngiltere’nin havayolu şirketi) yüzde 55, Air France’da (Fransa’nın) yüzde 63, TAP Air Portugal’da (Portekiz) yüzde 73 ve Lufthansa’da da yüzde 77 oranında gerileme görüldü.

HEMEN HEMEN HİÇ OPERASYON YAPMADI

İtalya kökenli Alitalia’nın uçuşları yüzde 81 düştü. İtalya hükümetinin, koronavirüs salgını nedeniyle iflasın eşiğine gelen şirketi devletleştirme kararı aldığı belirtilmişti.

Bu dönemde en büyük düşüş Avusturya Havayolları’nda yaşandı. Bu şirketin operasyonları yüzde 99 azaldı. Şirket, hemen hemen hiç uçuş yapmadı.