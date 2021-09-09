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Koronavirüs Mu varyantı Türkiye'de görüldü! İşte Mu varyantı belirtileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un "Mu" varyantının, Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini belirtti. Peki, Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte Mu varyantı belirtileri...

Koronavirüs Mu varyantı Türkiye'de görüldü! İşte Mu varyantı belirtileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Kovid-19'un tespit edilen "Mu" varyantı ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine Koca, "Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında 'Mu' varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı." bilgisini paylaştı. Peki, Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir?

MU VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mu Varyantı DSÖ tarafından incelenmesi gereken varyantlar arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğu belirtildi. Koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayıran DSÖ Mu Varyantını ilgi varyantları arasında değerlendiriyor. Endişe varyantları ise Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantları.

AŞILAR MU VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

DSÖ, Mu Varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşünüyor fakat bunu incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulduğunun da altını çiziyor.

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