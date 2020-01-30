Mehmet Kılıç mehmetk@haberturk.com

Koronavirüs sadece hastalık olarak yayılmıyor, virüs ile ilgili haberler geldikçe ülkeden ülkeye korku olarak yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nde de uyarılar geldi. DSÖ Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise "Görev çok zor, sorumluluk devasa. Endişeliyiz. Çok büyük bir hastalığımız var ama panzehirimiz yok" dedi. Bu gelişmelerin ardından Google Trends rapolarına bakılırsa koronavirüse olan ilgi hızla yayılıyor.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüs ya da corona virüsü (Latince: Orthocoronavirinae),kuşlar ve memelilerde hastalıklara sebep olan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan fakat ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına, inek ve domuzlarda ishal, tavuklarda ise üst solunum yolu hastalıklarına sebep olur. Bilinen türleri arasında MERS-CoV, SARS-CoV ve 2019-nCoV sayılabilir.

İçerisinde barındırdığı genetik materyal (genom) Pozitif polariteli, tek iplikçikli RNA'dan oluşur. Bugüne kadar tespit edilmiş en büyük RNA genomuna sahip virüslerdir, 30 kilobazdan büyük bir uzunluğa sahiptir. 125 nanometre büyüklüğe sahip olan virüsün en belirgin özelliği etrafındaki değneğe benzeyen çıkıntılarıdır. Bu özelliğiyle mikroskop altında güneşin taç küresine (korona) benzediği için koronavirüs adını almıştır.

Günümüz itibarıyla neden olduğu hastalıklara karşı koruma sağlayan veya hastalıkları tedavi edebilen onaylanmış aşısı ya da antiviral ilacı bulunmamaktadır. (Kaynak: Wikipedia)

DÜNYA GENELİNDE ÜLKELERE GÖRE "KORONAVİRÜS"

Google Trends raporuna göre dünya genelinde "Koronavirüs" konu başlığının ülkelere göre arama yoğunluğu şu şekilde:

(Teriminizin belirtilen zaman aralığında en popüler olduğu yeri görün. Değerler 0 ile 100 arasında bir ölçekte hesaplanır. Burada 50-100 arasındaki değer, söz konusu konumdan yapılan tüm aramalarda oransal olarak en fazla popülerliğe sahip konumu; 0- 50 değeri, yarısı kadar popülerliğe sahip bir konumu belirtir.)

Not: Değerin yüksek olması, tüm sorgularda daha yüksek oran anlamına gelir, daha yüksek mutlak sorgu sayısı anlamına gelmez.

Ülke Koronavirüs: (30.01.2019 - 30.01.2020) Çin 100 Maldivler 60 Makao 59 Moğolistan 55 Meksika 52 Nikaragua 51 Cibuti 50 Filipinler 49 Kanada 48 Seyşeller 47 El Salvador 45 Küba 44 Paraguay 44 Endonezya 43 Porto Riko 42 Singapur 41 Panama 40 Mauritius 39 Avustralya 38 Honduras 37 Fransa 35 Şili 35 Malezya 35 Hong Kong 33 Macaristan 33

DÜNYA GELENİNDE "KORONAVİRÜS" İLE İLGİLİ EN ÇOK ARANANLAR

Koronavirüs: (30.01.2019 - 30.01.2020, Dünya Genelinde) DERECE coronavirus 100 EN POPÜLER virus 24 YÜKSELEN corona 19 YÜKSELEN virus corona 17 YÜKSELEN china 8 YÜKSELEN virus coronavirus 6 YÜKSELEN コロナ ウイルス 6 YÜKSELEN коронавирус 5 YÜKSELEN coronavirus symptoms 5 YÜKSELEN wuhan 4 YÜKSELEN what is coronavirus 3 YÜKSELEN que es coronavirus 3 YÜKSELEN china virus 2 YÜKSELEN sintomas coronavirus 2 YÜKSELEN el coronavirus 2 YÜKSELEN coronavirus usa 2 YÜKSELEN 新型 コロナ ウイルス 2 YÜKSELEN coronavirus in usa 2 YÜKSELEN coronavirus news 2 YÜKSELEN virus korona 2 YÜKSELEN coronavirus symptome 1 YÜKSELEN sars 1 YÜKSELEN koronavirus 1 YÜKSELEN que es el coronavirus 1 YÜKSELEN koronawirus 1 YÜKSELEN

* En Popüler - En popüler arama sorguları. Puanlama, 100 değerinin en yaygın şekilde aranan sorguyu, 50 değerinin bunun yarısı kadar sıklıkta aranan bir sorguyu vb. gösterdiği göreli bir ölçekte belirtilir.

* Yükselen - Son dönemden bu yana arama sıklığında en büyük artışın görüldüğü sorgular. "Patlama" ifadesiyle işaretlenmiş sonuçlar, muhtemelen bu konuların yeni olmasından ve daha önce (varsa bile) çok az aranmış olmalarından dolayı çok büyük miktarda artışa sahiptir.

TÜRKİYE'DE "KORONAVİRÜS"

Türkiye'de Koronavirüs en çok "Coronavirüs" olarak arandı. İşte Türkiye'de en çok merak edilen konu başlıkları...