Hamaney: "BAE, İslam dünyasına ve Filistin'e ihanet etti"

Bugün Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı ve vaka sayısı kaç oldu? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları merak ediliyor. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Fahrettin Koca, 1 Eylül 2020 son corona virüs tablosunu duyuracak. 31 Ağustos 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre son durum şu şekildeydi...

KORONAVİRÜS TABLOSU 1 EYLÜL 2020

1 Eylül koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00 ile 20.00 arasında açıklanması bekleniyor. Koronavirüs vaka ve vefat sayısı belli olduğu zaman bu sayfadan bilgilere ulaşabilirsiniz.

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31 AĞUSTOS DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 110 bin 102 test yapıldı, 1587 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 44 hasta vefat etti, 1087 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 244 bin 926'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 138 bin 492, vaka sayısı 270 bin 133, vefat sayısı 6 bin 370 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 961, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün en yüksek günlük test sayısına ulaştık. 110 binden fazla test yapıldı. 1587 yeni hasta tespit edildi. Can kayıplarımızın üzüntüsünü sözcükler de rakamlar da ifade edemez. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter. Güç tedbirde."

DÜNYADA SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 25 milyon 510 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 17 milyon 808 bine ulaştı, salgında bugüne kadar 852 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD'de Kovid-19'a iki kez yakalanan genci enfekte eden virüslerin genetik diziliminin farklı olduğu tespit edildi.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 995 bin 319'a, ölü sayısı 17 bin 176'ya çıktı. Ülkede iyileşen sayısı 809 bin 387'ye ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, salgın için çok uluslu aşı çalışması COVAX'a 400 milyon avro katkı sağlayacağını duyurdu.

İspanya'da hafta sonundan bu yana yeni vaka sayılarında 23 bin 572 artış olduğu açıklandı. Ülkede toplam vaka sayısı 462 bin 858 olarak güncellenirken, can kaybı 29 bin 974'e çıktı.

İtalya'da ekonomi, salgının etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde, beklentilerin üstünde, yüzde 12,8 daraldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de çatışmalar, seller ve salgın nedeniyle 1290 ailenin yerinden edildiği aktarıldı.

Avustralya'da yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk can kaybının yaşandığı 1 Mart'tan bu yana bir günde ilk kez 41 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Depok kentinde, salgının yayılımını azaltmak amacıyla bugünden itibaren daha önce uygulanan bazı kısıtlamalar tekrar yürürlüğe girdi. Bu kapsamda alışveriş merkezleri, kafe, restoran ve marketlere akşam saat 18.00'e kadar açık kalma izni verilirken, saat 20.00'den sonrası için de dışarıda insan hareketliliğine sınırlama getirildi.

Eski Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherji, başkent Yeni Delhi'de tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında öldü. Ağustos ayının başında beyin ameliyatı geçiren Mukherji'ye operasyonun ardından Kovid-19 teşhisi konulduğu belirtildi.

Filistin Yardım Kuruluşları Birliği, Gazze'yi insani felaketten kurtarmak için yardım çağrısında bulunarak, Gazze Şeridi'nde 14 yıldır süren abluka ve Kovid-19 şartlarında en kötü insani felaketle karşı karşıya kalındığını ifade etti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, son 24 saatte 138 kişide virüs tespit edilirken, bu, ülkede son 4 aydaki "en düşük günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.

Gana'da, salgın önlemleri kapsamında 5 ay önce kapatılan havalimanlarının 1 Eylül'den itibaren ticari uçuşlara yeniden açılacağı kaydedildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE),Esed rejimine salgınla mücadele kapsamında çok sayıda tıbbi malzeme ve test kiti gönderdi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin güneyindeki Şerara Petrol Sahası'nda görevli bir çalışanın Kovid-19'a yakalandığını açıkladı. Açıklamada, yabancı uyruklu çalışanın, Hafter milisleriyle temas etmesi sonucu virüse yakalandığı bildirildi.

Dünya Bankası, salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için 500 milyon dolarlık kredinin onaylandığını duyurdu.

Almanya’nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW),küresel mal ticaretinin Kovid-19 salgını krizinde 2008-2009 finansal krizden daha hızlı “V” tipi toparlandığını değerlendirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, üç oyuncusunda Kovid-19'a rastlandığını açıkladı.