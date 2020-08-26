Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapacak olan Bakan Koca, 26 Ağustos son corona virüs tablosunu duyuracak. 25 Ağustos 2020 Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre veriler şu şekilde...

26 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

26 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.30 ile 20.30 arasında açıklaması bekleniyor. Coronavirüs vaka sayısı ve vefat edenleri sayısı belli olduğu zaman bu sayfa üzerinden eş zamanlı olarak yayınlayacağız.

25 AĞUSTOS DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 98 bin 231 test yapıldı, 1502 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 887 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, vaka sayısı 261 bin 194, vefat sayısı 6 bin 163 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 811, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

"Toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün toplamda 6,5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak."

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DÜNYADA SON DURUM

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 5 milyon 917 bin 479'a, can kaybı 181 bin 204'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 3 milyon 218 bini geçti.

ABD'de 19 Ağustos'ta yüz yüze eğitime başlayan Alabama Üniversitesi, 500'ün üzerinde Kovid-19 vakası açıkladı.

American Airlines, salgının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi sonucu 19 bin çalışanının işine ekim ayında son vereceğini duyurdu.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 115 bin 309’a, vaka sayısı 3 milyon 622 bin 861’e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 778 bin 709 olarak kayda geçti.

Hindistan'da can kaybı 58 bin 390'a ulaşırken vaka sayısı 3 milyon 167 bin 323'e çıktı. Ülkede 2 milyon 405 bin 585 kişi iyileşti.

İspanya'da vaka sayısı 7 bin 117 artarak 412 bin 553'e, ölenlerin sayısı ise 28 bin 924'e yükseldi. Başbakan Pedro Sanchez, salgınla mücadeleye, olağanüstü hal (OHAL) döneminde olduğu gibi yeniden askerin destek vereceğini bildirdi.

Merkezi İngiltere’nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, Kovid-19'a karşı önleyici ve tedavi edici sentetik antikor ilacının denemelerine başlandığını açıkladı.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, koalisyon hükümetinin ortaklarının salgın nedeniyle şirketlerin iflas başvurusuna ilişkin kanunun askıya alma süresinin uzatılması konusunda anlaştığını bildirdi.

Almanya’da Münih Belediyesi, vakaların artması durumunda kentte alkol yasağı getirilmesi kararını aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),hastalığı atlatan kişilerden alınan plazma ile tedavi konusunda ihtiyatlı davranılmasını istedi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin, salgınla mücadele bahanesiyle haftalarca evlerinde kilitli tutulduğu iddia edildi.

Gazze Şeridi'nde salgın tedbirleri kapsamında tüm bölgelerde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, seyahatlerin salgının yayılmasında etkisi olmadığını savunan Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan'a tepki göstererek, "Seyahat, hastalığın yayılmasında rol oynamasa Vuhan virüsünün Yeni Zelanda'da ne işi var?" ifadesini kullandı.

Özbekistan Halk Eğitimi Bakanı Şerzad Şermatov, salgınla ilgili durumun güvenli olduğu bölgelerde 7 Eylül, diğer bölgelerde ise 14 Eylül'de okulların aşamalı olarak açılacağını açıkladı.

Bangladeş'in salgın sırasında daha iyi hizmet sağlamak için Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kamplarındaki mobil ağları ve internet hizmetlerini yeniden aktif hale getirme kararı aldığı bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü, salgın ve saldırı risklerinin arttığı bölgede Arakanlıların çatışmalar nedeniyle çapraz ateş altında olduğunu kaydetti.

Hamas, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmak ve salgınla mücadelede tüm gereksinimleri sağlamak için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis),ülke ekonomisinin salgının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daraldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) turizmde gelir kaybının salgın nedeniyle 1,2 trilyon dolara ulaşabileceğini vurgulayarak 120 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Malezya, salgının ekonomik etkilerinden ötürü, borç sınırını yükseltme kararı aldı.

Kuveyt Eğitim Bakanlığı, salgın nedeniyle ülkedeki tüm okullarda uzaktan eğitim sistemi uygulanacağını açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA),3x3 basketbolda milli takım müsabakalarını iptal etti.

UEFA, 2020 Süper Kupa'nın salgın tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı.

Bosna Hersek takımlarından Zeljeznicar'ın 6 futbolcusuna Kovid-19 bulaştığı bildirildi.