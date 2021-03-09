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Koronavirüs testleri otomat makinelerden satışa sunuldu

Japon hükümeti, başkent Tokyo'da koronavirüs testlerinin otomat makinelerde satışına izin verdi. Otomat makinelerde satışa çıkan koronavirüs testlerinin 56 dolardan (429 TL) satıldığı ifade edildi

Koronavirüs testleri otomat makinelerden satışa sunuldu
Otomat makinelerde korona testi!
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DHA

Japonya'da hükümet, günde 40 bin PCR testini sadece öncelikli ihtiyaç sahiplerine yapılması ve testlerin yaygınlaştırılması için başkent Tokyo'ya otomat makineleri kuruldu. Japonların güvenli PCR testine ulaşmalarını sağlamak için Tokyo bölgesinde 7 makine kuran Laketown Takenoko Kulak Burun ve Boğaz Kliniği direktörü Dr. Hideki Takemura, test kitleri satan otomat makinelerinin tüketicilere kolaylık sunduğunu söyledi.

PCR TESTİ 429 TL

Uygulamanın ilk gününden bu yana halktan olumlu tepkiler alındığı belirtilirken, bazı günler testlere gösterilen ilgi nedeniyle otomoar makinelerin günde iki kez doldur boşalt yapıldığı ifade edildi. İçinde 60 testin bulunduğu otomat makinalarda satışa çıkan bir koronavirüs testinin fiyatının 56 dolardan (429 TL) satıldığı kaydedildi. Otomat makinadan PCR testi alan kişilerin, tükürük örneğini e-posta adresi ile ilgili birime gönderiyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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