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Koronavirüs viral varyant ne demek? Koronavirüs aşısı yeni varyantlarda etkili mi?

Sağlık Bakanı Koca ülkemizde 196 kişide virüsün İngiltere mutasyonuna rastlandığını, 3 kişide de Güney Afrika ve Brezilya varyantı görüldüğünü açıkladı. Açıklama sonrası vatandaşlar Güney Afrika ve Brezilya varyantın ne demek olduğunu araştırmaya başladı. Pek, koronavirüs viral varyant ne demek? Koronavirüs aşısı yeni varyantlarda etkili mi?

Koronavirüs viral varyant ne demek? Koronavirüs aşısı yeni varyantlarda etkili mi?

Koronavirüsle hayatımıza giren terimlerden biri de viral varyant oldu. İngiltere ardından Güney Afrika ve Brezilya varyantları da farklı ülkelerde görülmeye başlandı. Varyantların yayılması ardından koronavirüsün varyanta uğramasının anlamı merak konusu oldu. Peki, viral varyant ne anama geliyor.

KORONAVİRÜS VİRAL VARYANT NE DEMEK?

Bazı özellikleriyle grubundan ya da ana tipten sapmış herhangi bir şey; varyant olarak adlandırılır.Bir virüsün genetik kodunda meydana gelen çok küçük değişiklikler sonucu ortaya çıkan yeni türlerine viral varyant deniyor. Her genetik değişim bir dizi varyant anlamını taşır.Covid-19 vakaları dünyada artışını sürdürürken çok sayıda genetik mutasyon ve çoksayıda viral varyant ortaya çıktı. Uzmanlara göre, yeni varyantların ortaya çıkması ya da bunların değişmeye devam etmesi beklenmedik bir durum değil.

KORONAVİRÜSTE VARYANTIN ÖZELLİKLERİ

Cambridge Üniversitesi'nden Dr Ravindra Gupta, daha önce yapılan araştırmaların son varyantta da bulunan bir mutasyonun virüsü daha bulaştırıcı kıldığını belirtiyor.

İngiltere'de ortaya çıkan yeni varyantta virüs insan hücrelerine daha kolay tutunabiliyor.

Yüzde 70 daha hızlı yayılan ve 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 30-40 daha öldürücü olan tipin, aşılara karşı daha dirençli hale geldiğinden endişe ediliyor.

Aşılar üzerinde çalışan bilim insanları, geliştirdikleri formülün yeni varyantlar üzerinde de etkili olacağını düşünse de aşıların etkisini yitirme ihtimali üzerine de çalışılıyor.

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