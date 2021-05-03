Korona sonrası yakalandığı hastalık şoke etti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkKoronavirüs yüzünden yakalandığı hastalık şoke etti! - Haberler
ABONE OL

Koronavirüse yakalanan genç kız diyabet hastası oldu

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki İrem Deniz, geçen ay ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı. Hastalığın 6'ncı gününde mide bulantısı ve nefes almada güçlük sonucu hastaneye kaldırılan İrem'in kan şekerinin 380'e kadar çıktığı belirlendi. Yapılan tetkikler sonrasında genç kıza diyabet tanısı konulurken uzmanlar, koronavirüsün pankreasa bağlanarak diyabet gelişimini hızlandırdığını söyledi. Genç yaşta insülin kullanmaya başlayan Deniz, çok şaşkın olduğunu belirterek, "Koronavirüsün hafife alınacak bir durum olmadığını anladım. Diyabet hastası olduğumu öğrenmem benim için çok ağırdı" dedi

Koronavirüs yüzünden yakalandığı hastalık şoke etti! - Haberler
Korona sonrası yakalandığı hastalık şoke etti!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da yaşayan ve okçuluk sporuyla ilgilenen 24 yaşındaki İrem Deniz'e 7 Nisan'da ailesiyle birlikte koronavirüs teşhisi konuldu. Aile hastalık sürecini evde geçirdi ancak İrem Deniz, hastalığının 6'ncı sabahında mide bulantısı ve nefes almada güçlük çekerek uyandı. Nabzı 150'ye kadar çıkan genç kız, çarpıntı şikayeti sonucu hastaneye kaldırıldı. Çekilen tomografide virüsün akciğer tutulumuna rastlanırken uygulanan koronavirüs tedavisinden sonuç alamayan hekimler, İrem için kan gazı tetkiki de yaptı.

Ölçüm sonrası Deniz'in kan şekerinin 380'e kadar yükseldiği görüldü. Acilen insülin tedavisine başlanan genç kıza, Tip 1 diyabet tanısı konuldu. İrem'in tedavisini takip eden Endokrinoloji Uzmanı Dr. Safiye Arık, "Koronavirüs pankreasa bağlanarak insülin salınımını bozuyor ve diyabet gelişimini hızlandırıyor" diye konuştu.

"KORONAVİRÜSÜN HAFİFE ALINACAK BİR DURUM OLMADIĞINI ANLADIM"

Nefes alamama halim ve halsizliğim beni rahatsız etmeye başladı diyen İrem Deniz, "Nefes almada güçlük çekiyordum. Nabzımın 150'ye kadar çıktığını gördük. Aynı zamanda çarpıntım oldu. Şikayetlerin üzerine annem ve babam bir terslik olduğunu düşünüp beni hastaneye getirdi. Nefes alamama halim ve halsizliğim beni rahatsız etmeye başladı. Bugüne kadar diyabetle ilgili herhangi bir şikayetim olmamıştı ve koronavirüs sonrası diyabet hastası oldum. Koronavirüsün hafife alınacak bir durum olmadığını anlamış oldum. Diyabet olduğumu öğrenmem bende şok etkisi yarattı. Bu durum enfeksiyona bağlıydı ve aslında çok şaşırdım. Genç olduğum için bu beni üzdü. Koronavirüs açısından iyiyim, sağlığıma kavuştum ancak diyabet açısından üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"VİRÜSÜN ALTTA YATAN BİR GENETİĞİ TETİKLEDİĞİ BELİRTİLDİ"

İrem'in sporla ilgilenen ve sağlıklı beslenen biri olduğunu söyleyen anne Şeniz Deniz, "Ağır bir enfeksiyonla çok derinde yatan birtakım hastalıkların gün yüzüne çıkmasıyla bir farkındalık gelişiyor. Bugüne kadar hiçbir şekilde şikayeti olmayan sağlıklı bir birey. Bunların yanı sıra sporunu yapıyor. Aynı zamanda hayatını da gayet iyi bir şekilde idame ettiriyor. Göze çarpan hiçbir sağlık bulgusu da olmamıştı. Bu ağır bir virüsün altta yatan bir genetiği tetiklediği belirtildi. Biz de bir diyabet sonucuyla karşı karşıya kaldık" diye konuştu.

"KANDAKİ ASİT SEVİYESİ YÜKSELMİŞ, BÖBREK FONKSİYONLARI BOZULMUŞTU"

İrem'e ilk müdahaleyi yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Ofluoğlu, "İrem'in tomografisinde akciğer tutulumuna rastladık. Ateşi ve solunum sıkıntısı olması nedeniyle yatış önerdik. Yatışı yaptıktan sonra ise İrem'in kalp çarpıntılarının yüksek seviyede olduğunu gördük. Yatıştan sonra kliniğinin bir türlü düzelmemesi oksijen tedavisine yanıtının çok iyi olması nedeniyle ben metabolik sorunlar olabileceğini düşündüm. Kan gazı tetkiki yaptık. Bunun bir diyabetik tetiklenme olduğu kanısına vardım. Şekeri 380'e kadar çıkmıştı. Genç ve daha önce bir diyabet öyküsü olmayan bir hasta için bu derece yüksek bir kan şekeri beni çok şaşırttı. Tip 1 diyabet adını verdiğimiz diyabet tanısı konuldu. Ayrıca kandaki asit seviyesi çok yükselmişti. Böbrek fonksiyonları bozulmuştu" değerlendirmesinde bulundu.

"İREM ÖMÜR BOYU İNSÜLİN KULLANACAK"

Tanı sonrası hastaya direkt damardan insülin tedavisi uyguladıklarını anlatan Endokrinoloji Uzmanı Dr. Safiye Arık, "İrem daha önceden bir diyabet öyküsü olmayan bir hastaydı. Yakın bir dönemde bir kan şekeri sonucu elimizde olmadığından yeni tanı diyabet olarak kabul ettik. Hastaya direkt damardan insülin tedavisi uyguladık. Bu hastalarda çok fazla sıvı kaybı olduğundan hidrasyon (sıvı desteği) desteği de gerçekleştirdik. Kan şekeri normal seviyeye gelinceye kadar bu tedaviye devam ettik. Genelde 4'lü insülin tedavisi şeklinde gidecek ve ömür boyu bunları kullanmak durumunda" değerlendirmesinde bulundu.

"PANKREAS HASARINA BAĞLI OLARAK DİYABET GÖRÜLEBİLİYOR"

Enfeksiyon tablolarının diyabete neden olabileceğini anlatan Uzm. Dr. Arık, şunları söyledi: "Koronavirüs çok yeni bir olay ve etkileri uzun vadede yeni yeni ortaya çıkıyor. Ancak bildiğimiz net bir şey var. O da enfeksiyon tablolarının diyabeti ortaya çıkarabileceği ya da diyabet tablosunu kötüleştireceği yönünde. Pankreastaki ACE2 reseptörlerinin çok fazla olması SARS-CoV-2 virüsünün buraya bağlanmasına neden oluyor. Buradaki pankreas hasarına yol açıyor. Pankreas hasarına bağlı olarak da insülin salınımı bozuluyor ve bunun sonucunda diyabet ortaya çıkıyor. Koronavirüs sonrası diyabet vakaları sıkça bildirilmeye başlandı. Yeni diyabet tanılarının ortaya çıkması, var olan diyabetin kötüleşmesi çok sık bildiriliyor. Koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle virüs pankreasa bağlanarak insülin salınımını bozuyor ve diyabet gelişimini hızlandırıyor."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Diyabet hastalarına koronavirüs aşısı önerisi - Haberler
SAĞLIKDiyabet hastalarına koronavirüs aşısı önerisi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan 29 Ekim vurgusu! - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi İlhan'dan 29 Ekim vurgusu!
Hindistan varyantı için korkutan açıklama - Haberler
SAĞLIKHindistan varyantı için korkutan açıklama
İl il risk haritası 3 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller liste
SAĞLIKGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
3 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç? 2 Mayıs korona vaka sayısı 2021
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA VAKA SAYISI! 2 Mayıs koronavirüs tablosu 2021 açıklandı!
SAĞLIKVaka sayısı düşüyor
Son dakika: 15 ülke için PCR testi kararı - Haberler
SAĞLIK15 ülke için PCR testi kararı
“Hayat yeniden” diyebilecekler mi?
SAĞLIK“Hayat yeniden” diyebilecekler mi?
Zinde olmanın 5 püf noktası!
SAĞLIKZinde olmanın 5 püf noktası!