İBB bazı etkinlikleri, mart sonuna kadar iptal etti - İSTANBUL

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İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi.

Ülkede, mevcut vaka sayısı ise 10 bin 590'a çıktı. Bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 12 bin 462 olduğu kaydedildi.

Kovid-19'dan ölenlerle vaka sayısının her geçen gün artması, İtalyan vatandaşları koronavirüsten korunmak için ilginç yöntemlere itti.

Daily Mail'in haberine göre İtalyan bir adam, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (salgın) olarak ilan edilen koronavirüsten korunmak için sıra dışı bir yönteme başvurdu.

İtalyan adam, insanlarla arasındaki mesafeyi korumak için devasa büyüklükte yuvarlak bir plakayla Roma sokaklarında dolaştı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

OKULLAR EN AZ 3 NİSAN'A KADAR KAPALI

İtalyan hükümeti, geçtiğimiz günlerde 60 milyon nüfuslu ülkenin tamamının artık koruma alanı olduğunu ilan etmişti. İnsanların hareketliliğini kısıtlayan bu kararnameye göre, artık bir şehirden bir şehre gitmek için sağlık ya da işle ilgili büyük bir aciliyetin olması gerekiyor.

3 Nisan'a kadar geçerli olacak kararname, toplanma yasağı ile müzeler, sinemalar, gece kulüpleri, spor salonları, tiyatrolar, tatil merkezleri gibi yerlerin kapatılmasını, cenaze ve düğün gibi çok katılımlı törenlerin iptalini içeriyor.

Ayrıca restoran ve kafeler ancak 06.00 ile 18.00 saatleri arasında açık kalabiliyor. Serie A maçları da dahil tüm spor müsabakalarının da durdurulduğu ülkede, zaten 15 Mart'a kadar kapatılmış olan okullar da en az 3 Nisana kadar kapalı tutulacak.