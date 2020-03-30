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Konoravirüs nedeniyle dünya durdu hırsızlar durmadı! Hollanda'da Amsterdam kentinin doğusunda yer alan Singer Laren Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh’a ait "İlkbahar Bahçesi" tablosunun çalındığını açıkladı.

Singer Laren Müzesi'nden yapılan açıklamada, Groningen Müzesi’nden sergilenmek üzere ödünç alınan, Van Gogh’a ait 1884 tarihli "İlkbahar Bahçesi" tablosunun dün gece çalındığı bildirildi.

Tablo, "Ruhun aynası" temalı sergi için Singer Laren Müzesi'ne getirilmiş ancak müze, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ziyarete kapatılmıştı.

Müzenin yöneticilerinden Jan Rudolph de Lorm hırsızlık olayı sonrası şoke olduklarını belirtip, "Yaşananlar nedeniyle çok ama çok üzgünüz. Sanat bize ilham ve mutluluk veren bir şeyler özellikle de bu zor zamanlarda. Oysa şimdi muhteşem bir eser toplumun elinden çalındı" dedi.