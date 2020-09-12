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Van'da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı Remzi Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 kardiyoloji, 3 çocuk kardiyoloji ve 6 kalp damar cerrahi uzmanı ile 2 çocuk kalp damar cerrahıyla bölgedeki tüm hastalara hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Uzun süredir Covid-19 ile mücadelede aktif görev aldıklarını belirten Sarıkaya, şunları kaydetti: "Bu hastalığa yakalandıktan sonra 15 izolasyonda kaldım. Sonuç olarak görevimizin başına döndük. Kalp hastaları, kronik olarak nitelendirdiğimiz grupta yer alıyorlar. Kronik hastalık teşhisleri olduğu için bu hastaların öncelikle izolasyon kurallarına çok iyi uymaları gerek. Temastan kaçınmaları lazım. Dışarı çıkmalarını gerektirecek çok elzem durumlar olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri gerekir. Kontrollerini geciktirmesinler, çünkü kalp hastalığı ertelenebilir bir hastalık değil. Göğüste bir ağrı olduğunda mutlaka hastaneye başvursunlar."

Kalp damar cerrahi uzmanı Murat Sezgin de salgına rağmen kardiyoloji servisinde sağlık hizmetini aksatmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Covid-19'a yakalanan kalp hastalarının çok ciddi solunum rahatsızlığıyla karşılaştıklarını ifade eden Sezgin, "Hastalarımızın bu süreçte evlerinde kendilerini izole etmelerini istiyoruz. Doktorların tavsiyelerine uysunlar. En ufak bir sorunda bize ulaşsınlar. İlaçlarını düzenli kullansınlar" dedi.