SON DAKİKA: Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan'dan tepki! Tüm gün ağlamamızı mı bekliyorsunuz? - Haberler

Vuhan'dan tepki! Tüm gün ağlamamızı mı bekliyorsunuz? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Dünyanın koronavirüs salgının çıkış merkezi olmasıyla ismini duyduğu Vuhan'dan medyaya yansıyan haberlere tepki gelmeye devam ediyor. Son olarak Global Times'ta yer alan haberde BBC tarafından paylaşılan habere tepki gösterildi.

Geçtiğimiz günlerde BBC, Vuhan'da ilan edilen sert karantinanın üstünden 1 yıl geçtikten sonra hayatın nasıl olduğuna ilişkin bir haber paylaşmıştı. Ancak bu Vuhan'da yaşayan kişiler tarafından hoş karşılanmadı. Vuhanlılar bilerek ışıklı ve kalabalık alanların seçildiğini ifade etti.

BBC muhabiri John Sudworth tarafından hazırlanan haberde, Vuhanlılar virüsün başka bir yerden geldiğini, Çin'in bir kurban olduğunu söyledi. Global Times'ta yer alan haberde, Sudworth'in bu sözleri alaycı bir şekilde ele aldığı ifade edildi.

"ÇİN YARASI İYİLEŞMEDEN ACIYI UNUTUYOR"

Global Times'a konuyla ilgili konuşan bir Vuhan sakini, "Hepimiz tecrit altında yaşadık. Görüşülen kişiler ne derse desin, medya kuruluşları Çin'e saldırmak için uğraşıyor. Çin'in bu konudaki başarısını kabul edemiyorlar" dedi.

New York Times'ta cumartesi günü yer alan "Çin yarası iyileşmeden acıyı unutuyor" başlıklı haber de eleştirildi.

Vuhan'da yaşayan bir kişi ise New York Times ve BBC haberlerinin ardından, "Ne yapmamızı bekliyorlar? Tüm gün ağlamamızı mı? Hayır, biz daha iyi hayatlar yaratmakla meşgulüz" ifadelerini kullandı.

Global Times, Vuhan ve Çin'in tüm zorluklarla salgınla mücadele ettiğini, insanların deneyimden öğrendiğini ve Çin halkının çabalarını kirletmenin mümkün olmayacağını dile getirdi.