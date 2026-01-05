Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Koruma altındaki sığla ormanının güzellikleri tekne turuyla keşfediliyor

        Koruma altındaki sığla ormanının güzellikleri tekne turuyla keşfediliyor

        Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyündeki Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, bölgede yayılış gösteren endemik bir tür olan Anadolu sığla ağacının en seçkin örneklerini barındırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 11:21 Güncelleme: 05.01.2026 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünyada sadece Burdur ve Muğla'da! Tekneden görülebiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta, Antalya ve Burdur il sınırlarının kesişim noktasında Aksu Çayı kıyısında yer alan Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı, zengin biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

        885 dekar büyüklüğe sahip alan, bölgede endemik olarak yetişen ve halk arasında "günlük" olarak da bilinen Anadolu sığla ağacının en seçkin örneklerini barındırıyor.

        Sadece eğitim ve bilimsel amaçla Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlisi öncülüğünde girilebilen sığla ormanını vatandaşlar ise tekne turuyla uzaktan görme imkanı buluyor.

        Karacaören 2 Baraj Gölü'nde başlayan ve yaklaşık bir saat süren tekne turlarına katılan ziyaretçiler, göl ve dağ manzarası ile doğayı ve sığla ormanını tekneden görme imkanı yakalıyor.

        REKLAM

        "ANADOLU SIĞLA ORMANI DÜNYADA SADECE BURDUR VE MUĞLA'DA"

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Bucak Şefi Ahmet Küçükyaman, Anadolu sığla ağacının endemik bir tür olduğunu söyledi.

        Geniş yapraklı ve 40 metreye kadar uzayan Anadolu sığla ağacının 3 derece sıcaklık ve taban suyu yüksek ortamlarda yetiştiğini belirten Küçükyaman, "Gövdesinden çıkarılan yağ eczacılık ve parfümeri sanayisinde kullanılıyor. Anadolu Sığla Ormanı dünyada sadece Burdur ve Muğla'da bulunmakta. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından da hassas derecede nesli tehlike altında tür olarak nitelendirilmektedir." dedi.

        Alanın bundan dolayı 1987 yılında tabiatı koruma alanı olarak ilan edildiğini anımsatan Küçükyaman, gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra Milli Parklar görevlileri öncülüğünde sadece eğitim ve bilimsel amaçlı ormana girilebildiğini dile getirdi.

        Küçükyaman, sığla ormanının foto kapanlarla anlık olarak izlendiğini ve haftalık olarak koruma kontrollerinin yapıldığını ifade etti.

        REKLAM

        ORMANI GÖRMEK İÇİN TEKNE TURUNA KATILIYORLAR

        Ziyaretçilere tekne turu düzenleyen Fatih Dinç, Burdur Valiliği ve Bucak Kaymakamlığının teşvikleriyle elektrikli, doğaya uygun tekneyle Karacaören Barajı'nda turlara başladıklarını söyledi.

        Sığla ormanını görmek isteyen ziyaretçilerin bu turlara katıldığını ve gün geçtikçe bu sayının arttığını belirten Dinç, "Gelen yürüyüş grupları ve ziyaretçiler gününü burada dolu dolu geçiriyor. Bu güzelliği görmeye herkesi davet ediyoruz" diye konuştu.

        İşletmeci Salih Yaman ise ziyaretçilere konaklama imkanı sunduklarını, Karacören Barajı'nın ve sığla ormanının ender güzelliklerden olduğunu ve ilerleyen yıllarda çok büyük ivme kazanacağını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bir kişi ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında öldü

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, ısınmak için girdiği otomobilde çıkan yangında hayatını kaybetti.

        #Sığla Ormanı Tabiatı Koruma Alanı
        #Burdur
        #Bucak
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Çeyrek altın 10 bin TL'yi gördü
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yürek yakan haber... 3 metrelik ölüm!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Yarış değil katliam! 3 genci ezip öldürdü!
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        Rahatlatıcı mı değil mi: Beyaz gürültü nedir?
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar