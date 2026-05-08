        Koruyucu yüzer bariyerle önlem | Son dakika haberleri

        Koruyucu yüzer bariyerle önlem

        Sakarya'da karaya oturan kuru yük gemisinin etrafına denize olası sızıntının önlenmesi için koruyucu yüzer bariyer çekildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 14:39
        Koruyucu yüzer bariyerle önlem
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisinin çevresine kirlilik önleyici bariyer çekildi.

        AA'da yer alan habere göre hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'e sürüklenerek Karasu'da karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarma planı yürütülüyor.

        Bu kapsamda, denize olası sızıntının önlenmesi için geminin çevresine koruyucu yüzer bariyer çekildi.

        Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturmuş, 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebat, vargele sistemiyle kurtarılmıştı.

        Gemiyi kurtarma planı kapsamında dalgıçlar tarafından 2 kez inceleme dalışı yapılmıştı.

