20 Nisan 1990 tarihinde kurulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü, etkinliğini, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olan KOSGEB'in; sanayide, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için teknoloji merkezleri, teknoparklar, danışmanlık merkezleri, enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak, işletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmelerini ve gelişmelerini sağlamak başlıca görevleridir.

KOSGEB ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

KOSGEB, hafta içi mesaiye sabah 08:00’da başlar ve 12:00’a kadar çalışmaya devam eder. 12:00’da öğle molası veren KOSGEB, 13:00’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar devam eder. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermez.

KOSGEB ayrıca, dini ve milli bayramlarda da kapalıdır.

KOSGEB müşteri hizmetleri çağrı merkezi numarası 444 1 567'dir. Çağrı merkezi 08:00 ile 19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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