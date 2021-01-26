Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamKOSGEB'den kobilere e-Tebligat uyarısı! e-Tebligat ve UETS nedir?
ABONE OL

KOSGEB e-Tebligat için tarih verdi! e-Tebligat ve UETS nedir?

KOSGEB'den destek alan kobilere son dakika "e-Tebliga" uyarısı geldi. Yapılan uyarıya göre kobilerin bir an önce e-tebligat için UETS sistemine kayıt olmaları gerekiyor. Peki, e-Tebligat nedir? UETS nedir, nasıl kayıt olunur? İşte merak edilen detaylar...

KOSGEB'den kobilere e-Tebligat uyarısı! e-Tebligat ve UETS nedir?

KOSGEB'den kobilere UETS'ye kayıt ve "e-Tebligat" uyarısı geldi. Yapılan uyarısılara göre bundan böyle KOSGEB resmi tebligatlarını UETS üzerinden yapcak. Bunun için KOSGEB kobilerinin 1 Şubat tarihine kadar UETS'ye bilgilerini kaydetmeleri gerekiyor.

Peki, "e-Tebligat" nedir? UETS nedir, nasıl kayıt olunur? İşte, "e-Tebligat" ve UETS ile ilgili merak edilen detaylar...

UETS Nedir?

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun değiştirilen 7/a maddesi ile 6.12.2018 tarihinde yayımlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sisteme UETS adı veriliyor.

E-Tebligat Nedir ?

Tebligat Kanununda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde UETS yoluyla alıcılarına iletilmesine e-Tebligat deniliyor.

E-tebligat adresi almak için: https://basvuru.etebligat.gov.tr/

E-tebligat hakkında detaylı bilgi için: https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Posta/UETS.aspx

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ| Koç Holding'in kaptanından son dakika uyarı
İŞ-YAŞAM'Aşı milliyetçiliği' uyarısı
Sapro Bulgaristan'da fabrika açtı
İŞ-YAŞAMSapro Bulgaristan'da fabrika açtı
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette de piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri başlatacak
İŞ-YAŞAM'Gelin, Gümrük Birliği’ni güncelleyelim'
Tosyalı Cezayir’de yeni bir rekora imza attı
İŞ-YAŞAMCezayir’de yeni bir rekora imza attı
"DETEKLİYORUZ!" İş dünyasından son dakika enflasyon açıklaması!
İŞ-YAŞAM'Türkiye’nin önceliği fiyat istikrarı'
Port Akdeniz resmen QTerminals'in oldu
İŞ-YAŞAMKatarlılara devri tamamlandı
Lisanslı depoculuğa 5 yılda 323 milyon lira destek sağlandı
İŞ-YAŞAMLisanslı depoculuğa 323 milyon lira destek
Dünya Bankası’ndan OSB’lere 300 milyon dolar destek
İŞ-YAŞAMOSB'lere Dünya Bankası'ndan destek
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ülkemizde lisanslı depo kapasitesi 7 milyon tonu geçmiştir"
İŞ-YAŞAM'Lisanslı depo kapasitesi 7 milyon tonu geçti'
Esnafa kira desteği! Bakan Pekcan'dan son dakika açıklama geldi
İŞ-YAŞAMEsnaf desteklerine yeniden başvuru imkanı