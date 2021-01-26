KOSGEB'den kobilere UETS'ye kayıt ve "e-Tebligat" uyarısı geldi. Yapılan uyarısılara göre bundan böyle KOSGEB resmi tebligatlarını UETS üzerinden yapcak. Bunun için KOSGEB kobilerinin 1 Şubat tarihine kadar UETS'ye bilgilerini kaydetmeleri gerekiyor.

Peki, "e-Tebligat" nedir? UETS nedir, nasıl kayıt olunur? İşte, "e-Tebligat" ve UETS ile ilgili merak edilen detaylar...

UETS Nedir?

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun değiştirilen 7/a maddesi ile 6.12.2018 tarihinde yayımlanan 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT A.Ş tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sisteme UETS adı veriliyor.

E-Tebligat Nedir ?

Tebligat Kanununda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde UETS yoluyla alıcılarına iletilmesine e-Tebligat deniliyor.

E-tebligat adresi almak için: https://basvuru.etebligat.gov.tr/

E-tebligat hakkında detaylı bilgi için: https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Posta/UETS.aspx