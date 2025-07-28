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        Haberler Bilgi Yaşam Kosova Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kosova’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Kosova Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kosova’da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Balkanlar'da yer alan ve 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova Cumhuriyeti, genç bir devlet olmasına rağmen hızla kurumsallaşan bir yapıya sahiptir. Başkenti Priştine olan Kosova, hem siyasi hem de ekonomik açıdan bölgedeki gelişmeleri yakından takip eden önemli bir ülkedir. Telefon kodu, araç plakası, para birimi ve internet alan adı uzantısı gibi teknik detaylar, ülkenin uluslararası tanınırlığı ve iletişim ağı açısından dikkat çeken unsurlar arasında yer alır. Bu yazımızda Kosova Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Kosova'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır? Sorularına cevap bulacaksınız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 14:30 Güncelleme: 28.07.2025 - 14:30
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        Kosova Telefon Kodu
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        Telefon Kodu: +383 Kosova'nın uluslararası telefon kodu +383'tür. Bu kod, ülkenin bağımsızlığını pekiştirme ve kendi iletişim altyapısını kurma sürecinin önemli bir parçası olarak 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Daha önce Sırbistan ve diğer bazı ülkelerin kodları üzerinden telefon trafiği yürütülüyordu. Kosova’daki mobil ve sabit hat operatörleri, bu kod üzerinden hizmet vermektedir. Telekom altyapısı özellikle büyük şehirlerde gelişmiş olup, mobil internet kullanımı oldukça yaygındır. Ülke genelinde 3G ve 4G kapsama alanları mevcuttur.

        Plaka Kodu: RKS (Republika e Kosovës) Kosova’da araç plakaları “RKS” (Republika e Kosovës) kısaltmasıyla tanımlanmaktadır. Plakalar beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlarla yazılmıştır. Ülkenin resmi sembolü olan mavi şerit ve yıldızlı Kosova haritası da plakalarda yer alır. Kosova plakaları, Avrupa Birliği normlarına uygun şekilde düzenlenmiştir. Ancak Sırbistan, Kosova’nın bağımsızlığını tanımadığı için Kosova plakalarını resmen kabul etmemektedir ve bu durum zaman zaman sınır geçişlerinde sorunlara yol açabilmektedir.

        Para Birimi: Euro (EUR) Kosova, resmi olarak Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen 2002 yılından bu yana Euro (EUR) para birimini kullanmaktadır. Ülkede Euro’nun benimsenmesi, ekonomik istikrarın sağlanması ve dış yatırımların kolaylaştırılması açısından önemli bir adımdır. Kosova’nın kendi merkez bankası olmasına rağmen para basma yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle ülke, Avrupa Merkez Bankası'nın belirlediği politikaları dolaylı olarak izlemektedir. Nakit kullanımı yaygın olmakla birlikte, banka kartı ve dijital ödeme sistemleri de özellikle şehir merkezlerinde artan bir kullanıma sahiptir.

        İnternet Alan Adı Uzantısı: .xk (Geçici) Kosova henüz tam anlamıyla tanınan bir ülke olmadığı için ISO tarafından resmi bir ülke kodu tahsis edilmemiştir. Bu nedenle ülke, geçici olarak “.xk” alan adı uzantısını kullanmaktadır. Bu uzantı, Avrupa Birliği tarafından Kosova’nın kullanımına sunulmuştur ve resmiyet kazanması için süregelen uluslararası görüşmeler beklenmektedir. “.xk” uzantısı, devlet kurumları ve özel işletmeler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. İnternet altyapısı genel olarak gelişmiştir ve dijital dönüşüm çalışmaları ülke genelinde devam etmektedir.

        Kosova'nın uluslararası telefon kodu +383, araç plakalarında RKS ifadesi, para birimi olarak Euro (EUR) ve internet alan adı uzantısı olarak geçici “.xk” kullanımı, ülkenin bağımsızlığını pekiştirme ve küresel sistemle entegre olma çabasının birer göstergesidir. Genç bir devlet olmasına rağmen, Kosova bu alanlarda büyük ilerleme kaydetmiştir ve uluslararası tanınırlığını artırma yönündeki politikalarını sürdürmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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